Prefeito destaca Casa de Praia Zezinho Corrêa como novo point cultural de Manaus

Inaugurada no último dia 1º de maio, como parte das comemorações em alusão ao ‘Dia do Trabalhador’, a Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste, vem se tornando referência quando o assunto é apresentações culturais na capital amazonense. Na noite deste sábado, 10/6, o local recebeu o cantor Léo Jaime. Para o prefeito de Manaus, David Almeida, o show ratifica o espaço como o novo point para as famílias manauaras.

“A Casa de Praia está com mais de 40 dias e já recebeu cinco atrações nacionais e mais de 35 atrações locais. Isso mostra a concretização desse espaço que foi devolvido para cidade de Manaus depois de 29 anos. Aqui tem uma atmosfera muito boa, um ambiente muito bom para negócios, para cultura, para o entretenimento, para gastronomia e para empreendedorismo. A população tem correspondido e sempre lotando o espaço e amanhã nós teremos mais programações. É só ficar ligado nas redes sociais da Prefeitura e conferir”, enfatizou Almeida.

Além do cantor carioca Léo Jaime, que embalou os presentes com sucessos das décadas de 1980 e 1990 como “A Fórmula do Amor”, “A vida não presta” e “Nada Mudou”, a Casa de Praia Zezinho Corrêa já recebeu grandes artistas como Frejat, Neguinho da Beija-flor, Elimar Santos e Wanderley Andrade.

Para o artista amazonense Renatinho, que fez o pré-show deste sábado, a Casa de Praia Zezinho Corrêa é mais um gol de placa da atual gestão municipal. “Eu acho super importante e interessante essa iniciativa, principalmente para a população. Como sabemos, Manaus fica muito longe dos centros onde, geralmente, acontece os grandes shows no país e quando vem para cá, esses espetáculos são caros. Então, um espaço desse é muito legal, principalmente para a população assistir shows nacionais de graça”, afirmou o cantor.

Fã do rock nacional, a professora Jordânia Damasceno, 43, salientou a importância da Prefeitura de Manaus inaugurar novos espaços públicos como a Casa de Praia, principalmente, garantindo segurança e conforto, como está sendo feito no local.

“Já é a terceira vez que eu venho para o espaço Zezinho Corrêa. A Prefeitura de Manaus está de parabéns, principalmente por valorizar os artistas, tantos de fora, como os locais. Trouxeram agora o Léo Jaime. O espaço está maravilhoso, a segurança, tudo de primeira linha”, disse a professora.

Administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), a Casa de Praia Zezinho Corrêa funciona todos os dias e conta com uma vasta opção de gastronomia para os visitantes.

Além disso, o local irá receber também feiras de artesanato e novas atrações culturais.

Redação AM POST