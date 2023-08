Prefeito entrega Cras Cachoeirinha totalmente revitalizado

Buscando aprimorar a expansão dos serviços de assistência social na cidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na tarde desta quarta-feira, 16/8, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cachoeirinha, localizado na avenida Carvalho Leal, no bairro Cachoeirinha, zona Sul, totalmente revitalizado. O espaço é gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e a reabertura da unidade vem para fortalecer o atendimento social na região e oferecer melhores condições aos usuários e profissionais que atuam no local.

“Nós temos 25 estruturas de Cras e Creas, e dessas 25, 22 estruturas estão sendo reformadas. Até o final do ano a gente entrega mais sete a oito, e até o meio do ano que vem, provavelmente, nós estaremos entregando todas as estruturas reformadas e revitalizadas, isso dá uma melhor condição de trabalho para os nossos servidores e uma melhor condição também para os usuários, prestando um melhor serviço para a população”, afirmou Almeida.

Na ocasião, o prefeito reiterou ainda que todos os serviços ofertados pelo equipamento são gratuitos. “Todos os serviços do Cras são serviços gratuitos, pessoas acabam querendo se aproveitar de quem está em uma situação bem difícil, isso é crime, quem souber dessas pessoas que se utilizam desse expediente, que denuncie para que nós possamos tomar as providências necessárias”, completou.

A atual revitalização busca adequar os ambientes do equipamento para melhor atender as Orientações Técnicas do Cras e proporcionar o atendimento qualificado as mais de 17 mil famílias referenciadas e residentes dos bairros de abrangência da unidade, sendo eles: Cachoeirinha, Praça 14 de Janeiro, Petrópolis, conjunto Jardim Petrópolis, São Sebastião e São Francisco.

O equipamento social passou por uma total revitalização de seus ambientes internos, externos e fachada com a mudança de layout visando a otimização dos espaços das salas existentes, fechamento e climatização da sala da recepção, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários e servidores, revisão total dos telhados, de todas as esquadrias metálicas e a troca de forros em madeira para lâminas de PVC. Foi efetuada também a troca de pisos e revestimentos cerâmicos de banheiros, bem como as louças sanitárias, acessórios e metais.

“Esse espaço foi completamente revitalizado, tudo aqui foi reformado de forma a proporcionar aos nossos colaboradores, melhores condições de trabalho, e para que isso se transforme num atendimento de excelência para o nosso usuário. Tudo aqui está funcionando perfeitamente, ar-condicionado, computadores novos, mobiliários novos, enfim, agora sim este Cras tem um ambiente digno”, disse o titular da Semasc, Eduardo Lucas.

Novos Equipamentos

Foram instalados novos equipamentos de combate a incêndio, cerca de proteção (tipo concertina) para melhoria da segurança, instalação de coberturas em telhas de policarbonato, reforma de gradis e portões externos de acesso ao imóvel. Na manutenção, foi efetuada também a revisão geral das instalações elétricas, hidrossanitárias e lógica, bem como a pintura geral do imóvel.

Esta já é a nona unidade do equipamento a ser entregue de uma série de reformas iniciada no ano de 2022 e oriunda das emendas parlamentares do então deputado federal Marcelo Ramos, no valor aproximado de R$ 5 milhões, e que abrangeu 17 unidades Cras da capital.

