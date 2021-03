Prefeito lança pacote de obras de inverno que vai levar tapa-buracos para 1,7 mil ruas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, lançaram na manhã desta segunda-feira, 29/3, um pacote de obras de inverno, que vai levar ações de tapa-buracos para 1,7 mil ruas de Manaus. O primeiro bairro beneficiado foi o Jorge Teixeira, na zona Leste, onde aconteceu o evento de lançamento.

Continua depois da Publicidade

O pacote envolve 300 servidores terceirizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), que vão trabalhar nas imperfeições dos pavimentos, com obras de tapa-buraco em, pelo menos, 14 bairros, nesta primeira fase. Ao todo, R$ 30 milhões serão investidos ao longo de seis meses, de acordo com o prefeito David Almeida.

“Estamos com um orçamento reduzido, mas vamos cumprir todo nosso cronograma. Nesta primeira etapa de obras, investiremos R$ 5 milhões por mês e, muito em breve, lançaremos outros projetos com recursos do Tesouro municipal. Chamei todos os responsáveis pelas empresas que estão no projeto e informei que estarei diariamente presente nas ações fiscalizando os trabalhos, não desperdiçaremos nada, assim será”, afirmou o prefeito.

De acordo com o prefeito David Almeida, mesmo o déficit de R$ 1,4 bilhão no orçamento da prefeitura, não será motivo para desestimular a gestão que está em busca de melhorar e economizar, para que mais obras sejam realizadas. O prefeito ainda garantiu que irá fiscalizar diariamente as ações terceirizadas para que não haja desperdícios.

Continua depois da Publicidade

Reforço

Para Marcos Rotta, o pacote de obras de inverno marca o início de um processo de futura terceirização de mão de obra, uma vez que pelo menos 80% dos servidores da secretaria foram afetados diretamente pelos decretos de circulação impostos pela pandemia de Covid-19, o que deixou apenas 200 homens à disposição para trabalhar na infraestrutura das 18 mil ruas de Manaus.

Continua depois da Publicidade

“Estamos iniciando um novo tempo. São 300 novos servidores terceirizados que estão à frente dessas obras. Se faz necessário, pois dos nossos mil homens, aproximadamente 800 estão afastados em virtude da pandemia, ou em processo de aposentadoria. A Seminf atingiu seu objetivo com homens que são verdadeiros heróis. Agora vamos investir em novas frentes”, concluiu Rotta.

Mudança

Continua depois da Publicidade

A rua Coirama, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, foi a primeira beneficiada pelo pacote de obras recém-lançado e que acontecerá em toda a capital. Para o radialista Noeli Caldas, que vive há 25 anos no bairro, a ação é transformadora, uma vez que, em tempos de chuva, ele nunca viu a prefeitura trabalhar o asfaltamento nas ruas.

“O prefeito David e o vice Marcos Rotta estão mostrando que basta vontade para se trabalhar de verdade. Estão provando que dá para fazer asfalto mesmo durante o inverno. Com eles essa desculpa acabou. No dia do meu aniversário de 71 anos eu ganho minha rua com asfalto de qualidade como presente”, comemorou.

*Com informação da Assessoria de Imprensa