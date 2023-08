O prefeito de Manaus, David Almeida, concederá entrevista coletiva, nesta segunda-feira, 28/8, às 15h30, para falar do primeiro balanço de ações e divulgação dos patrocinadores do “#SouManaus Passo a Paço 2023”. A entrevista coletiva será realizada no Palácio Rio Branco, localizado na avenida 7 de Setembro, Centro, zona Sul.

O festival com acesso gratuito promete posicionar Manaus entre os maiores destinos turísticos da América Latina. A 8ª edição do evento, realizada nos dias 5, 6 e 7 de setembro, conta com uma line-up regional diversificada, além de 18 atrações nacionais de ritmos variados, incluindo, também, mais de 600 trabalhadores da cultura local dos segmentos artísticos.

Serviço:

O quê – Prefeito realiza coletiva de imprensa sobre primeiro balanço e divulgação dos patrocinadores do ‘#SouManaus Passo a Paço 2023’

Quando – Segunda-feira, 28/8

Horário – 15h30

Local – Palácio Rio Branco, localizado na avenida 7 de Setembro, Centro, zona Sul

Redação AM POST