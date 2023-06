Prefeito reforça investimento na recuperação de espaços públicos com a construção e reforma de complexos esportivos em Manaus

As obras de requalificação dos espaços públicos começam a transformar a realidade de muitos comunitários. Em diferentes zonas da cidade, a Prefeitura de Manaus avança na construção e reforma de praças e complexos esportivos, com objetivo de ampliar as áreas de lazer e o acesso ao esporte à população.

Acompanhando de perto as obras realizadas por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), o prefeito David Almeida visitou, nesta terça-feira, 27/6, as obras de construção e revitalização de complexos esportivos e lazer nas zonas Centro-Oeste e Sul de Manaus.

O primeiro ponto visitado foi a revitalização da praça das Flores, localizada no conjunto Flamanal, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste. O espaço que está em fase final de conclusão, ganha nova infraestrutura com a montagem de toda a estrutura metálica das quadras esportivas, área de lazer, playground, nova iluminação, paisagismos, entre outros serviços. A previsão é que o espaço seja entregue nas próximas semanas.

“Nós estamos recuperando esses pequenos espaços para colocar à disposição da população espaços humanizados e que seja um centro de referência na comunidade. Quadra de zumba, quadra de esporte, quadra de vôlei, quadra de basquete, para os moradores terem uma área de lazer digna, além de um playground e um parquinho para as crianças”, assegurou o prefeito.

Logo em seguida, acompanhado pelo titular da Seminf, Renato Júnior, o chefe do Executivo municipal realizou uma vistoria técnica no andamento da construção do novo complexo esportivo no conjunto Juruá, também na zona Centro-Oeste da capital amazonense. A atual quadra será demolida e o espaço se tornará a “Casa do Vôlei” em Manaus.

As equipes seguiram também para o campo do bairro São Francisco, zona Sul, que está entre os complexos esportivos que recebem atenção do poder público. O local será totalmente revitalizado. Ainda na zona Sul, no bairro Crespo, o prefeito vistoriou a fase final das obras do campo da Luzitânia, que se tornou o primeiro da cidade a contar com um sistema completo de escoamento da água da chuva.

“Nós estamos trabalhando para estruturar Manaus com uma condição para práticas de esportes nas comunidades. Com isso, a gente trabalha a prevenção na área da saúde, trabalha a transversalidade, dar qualidade de vida através do esporte. Estamos investindo em áreas como essa para dotar esses espaços públicos de uma boa condição para prática esportiva para que a gente possa tirar as pessoas do sedentarismo, cuidar da saúde delas e assim a gente oferecer a essa população uma boa qualidade de vida”, completou Almeida.

As obras fazem parte do investimento desportivo feito pela Prefeitura de Manaus, que trabalha com a meta de possibilitar uma infraestrutura de qualidade e o fácil acesso à prática esportiva.

Na atual gestão, pelo menos 10 campos e complexos esportivos foram entregues reformados ou estão em processo de reconstrução. “Estamos seguindo a determinação do prefeito David Almeida de modernizar esses espaços, torná-los atrativos e adequados à prática esportiva”, assegura o titular da Seminf, Renato Junior.

“O primeiro passo é ouvir as necessidades dos frequentadores, para que, em seguida, possamos iniciar a obra e ajustar o que, de fato, possa contemplar a prática do esporte nas comunidades. Entregamos o campo do Coração na primeira quinzena deste mês e o complexo esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira, em dezembro do ano passado. Agora, estamos finalizando a praça das Flores, no Planalto, e o campo da Luzitânia, no Crespo. São obras que estão mudando a cara da nossa cidade e viabilizando o acesso ao esporte nas comunidades”, complementa Renato Junior.

