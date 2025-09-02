A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Prefeitura abre inscrições para 1ª corrida ‘#SouManaus’; saiba como participar

A iniciativa marca a estreia de uma modalidade esportiva dentro da programação do maior festival.

Por Natan AMPOST

02/09/2025 às 00:00

Notícias de Manaus – As inscrições para a 1ª corrida “#SouManaus” foram abertas na manhã desta segunda-feira (1º), exclusivamente pelo site Ticket Sports (CLIQUE AQUI). A iniciativa marca a estreia de uma modalidade esportiva dentro da programação do maior festival gratuito de artes integradas do Brasil e já chama a atenção pela proposta inclusiva e solidária.

O evento, que acontece na quinta-feira (4), terá concentração às 19h e largada às 20h, na praça Dom Pedro II, no Centro de Manaus. A idade mínima para participar é de 16 anos, e as inscrições incluem ainda 50 vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs), reforçando o caráter democrático da ação.

Solidariedade como requisito de participação

Para confirmar a inscrição, os participantes deverão doar uma lata de leite em pó no momento da retirada do kit, programada para o dia 3 de setembro, entre 10h e 20h, no mirante Lúcia Almeida, localizado na avenida 7 de Setembro, no Centro Histórico. O gesto solidário integra o conceito do festival, que busca aproximar a população por meio da arte, do esporte e da responsabilidade social.

Leia também: Ciranda Flor Matizada perde título e presidente reage quebrando troféu da campeã em Manacapuru

Esporte como parte da celebração cultural

De acordo com o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, a corrida chega como uma novidade importante para a edição de 10 anos do festival “#SouManaus Passo a Paço”.

“O evento não é apenas sobre música e arte, mas também sobre celebrar a cidade e unir as pessoas. A corrida simboliza esse espírito coletivo, trazendo saúde e inclusão para dentro da programação”, afirmou.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Joel Silva, destacou que a prática esportiva reforça o caráter integrador do festival.

“A corrida ‘#SouManaus’ vem para incentivar hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, aproximar jovens e adultos de uma programação que vai além do entretenimento, fortalecendo o senso de comunidade”, disse.

Festival histórico

Com 17 palcos, mais de 20 atrações nacionais e a participação de mais de 3 mil artistas locais e regionais, o “#SouManaus Passo a Paço 2025” vai transformar o centro histórico da cidade em um grande palco cultural. O público poderá acompanhar shows musicais, apresentações de dança, teatro, cinema, exposições de artes visuais, desfiles de moda e uma vasta programação gastronômica.

A corrida, inédita dentro do festival, reforça a proposta de integrar diferentes linguagens artísticas e esportivas, ampliando o alcance do evento e consolidando Manaus como um polo criativo e cultural de relevância nacional.

Com expectativa de atrair milhares de pessoas, a iniciativa reforça a imagem de Manaus como uma cidade que valoriza a cultura, incentiva o esporte e promove a solidariedade, transformando o “#SouManaus” em muito mais do que um festival: um movimento de celebração coletiva.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

