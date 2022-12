Prefeitura abre remanejamento para vagas remanescentes do Bolsa Universidade 2023 em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus abre, na próxima segunda-feira, 5/12, às 10h, o período de remanejamento para as vagas remanescentes da primeira chamada do programa Bolsa Universidade 2023/1. O prazo termina às 14h do dia 10/12.

Continua depois da Publicidade

Os candidatos deverão acessar o link https://bit.ly/remanejamentobolsa e, usando dados de login e senha utilizados na inscrição, seguir as orientações para os procedimentos. O remanejamento é uma oportunidade para que candidatos em situação de reserva participem desta, que é a última etapa da seleção.

O programa é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). “Os inscritos, que não foram classificados na primeira chamada e nem eliminados, formam o cadastro de reserva e estão aptos para esse remanejamento. Essa é mais uma possibilidade de qualificação para nossos cidadãos, conforme determinação do prefeito David Almeida, que tem a educação como prioridade em sua gestão”, destaca o diretor-geral da Espi/Semad, Júnior Nunes.

Bolsas

Continua depois da Publicidade

O edital do processo seletivo para o programa Bolsa Universidade 2023/1 disponibilizou 30.030 bolsas de estudos em instituições particulares de ensino, para a população de baixa renda, sendo 543 integrais; 7.888 com desconto de 75%; e 21.599 com 50% de redução no valor da mensalidade. Do total de bolsas, 1.501 foram reservadas para Pessoas com Deficiência e 601 para idosos, a partir de 60 anos.

Mais de 43 mil pessoas se inscreveram, das quais 18.113 foram classificados e outras 19.580 ficaram na reserva. O número de eliminados foi de 5.411.

Continua depois da Publicidade

Para o remanejamento, todas as bolsas serão com 50% de desconto.

A previsão, de acordo com o cronograma do PBU, é que o resultado do remanejamento seja divulgado no dia 12 de dezembro.