Prefeitura altera pontos de ônibus devido à interdição da avenida Djalma Batista em Manaus; confira mudanças

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, na tarde desta terça-feira, 14/2, na sede do órgão no bairro Cachoeirinha, zona Sul, uma reunião com os fiscais do IMMU para montar o esquema de transporte para alterar dois pontos de ônibus devido à interdição da avenida Djalma Batista. A medida garante aos usuários locais o embarque e desembarque nos coletivos.

“Essa mudança vai garantir aos passageiros dois pontos de embarque e desembarque dos ônibus, para que os usuários não sejam prejudicados devido às interdições da avenida Djalma Batista. Os fiscais vão monitorar as linhas para que realizem as paradas nos locais preparados pelo IMMU”, informou Alexandre Frederico, vice-presidente de trânsito de transportes do IMMU.

No sentido bairro/Centro, um ponto provisório foi colocado em frente à antiga faculdade UniNassau para entender os usuários. Para o sentido Centro/bairro, os passageiros terão a opção na rua Jorge Veiga (conjunto Eldorado) após o posto de combustível.

Trânsito

Veículos oriundos da zona Oeste (avenida Desembargador João Machado) ou zona Norte (avenida Torquato Tapajós), em direção ao Centro, podem acessar a avenida Constantino Nery, ou seguir na avenida Djalma Batista, acessando o viaduto Ayrton Senna e seguindo na avenida Mário Ypiranga Monteiro.

Os veículos que trafegam na Djalma Batista, sentido Centro/bairro, em direção às zonas Centro-Sul, Norte ou Oeste, podem fazer a conversão à direita na rua Jorge Veiga (dentro do Eldorado) e segue até a rotatória do Eldorado, realizar a conversão à esquerda e seguir na Mário Ypiranga em direção à avenida Torquato Tapajós.

O IMMU informa que os motoristas podem seguir outras rotas como opção de desvios. Quem circula no sentido bairro/Centro, oriundo das zonas Oeste e Centro-Oeste, pode seguir pela avenida Brasil, avenida Álvaro Maia ou ainda pela rua 5 de Setembro, no bairro São Raimundo.

Já os motoristas que estão na avenida Djalma Batista ou na área central podem seguir pelas avenidas Darcy Vargas, depois Ephigênio Salles e seguir para as zonas Norte e Leste. Os condutores que estão na avenida Maceió podem seguir pelas avenidas Constantino Nery, avenida São Jorge ou pela Mário Ypiranga.

Uma força-tarefa foi montada para conceder o apoio necessário para que as equipes de obras da Seminf realizem os trabalhos. Aproximadamente 60 agentes de trânsito e fiscais de transportes estarão posicionados diariamente, para que façam os desvios e prestem orientações aos motoristas.

Transportes

As linhas 213, A402, A407, 654, no sentido bairro/Centro seguem normal a avenida Djalma Batista, depois acessam a avenida Darcy Vargas, avenida Constantino Nery, e seguem normalmente o itinerário.

A linha 652 segue normal até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Pedro Teixeira, avenida Constantino Nery e segue normalmente o restante do itinerário.

As linhas 675, 678 vão seguir normalmente do bairro até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Jacira Reis, rua Rita Gama Barros, avenida Pedro Teixeira e retorna normalmente para o itinerário da linha.

As linhas, que vão em direção ao Centro, 010, 203,205, 207, 209, 213, 214, 223, 227, 515, 350, 357,440, 443, 452, vão seguir normal até avenida Mário Ypiranga, depois irão acessar a rua Dona Balbina Cordeiro (dentro do Eldorado), avenida Djalma Batista e segue normalmente o itinerário.

As linhas 203, 205,207, 209,212, 217, 515, 350, 357, 440, 443,452, vão seguir até avenida Djalma Batista, rua Jorge Veiga, avenida Mario Ypiranga, e seguirão para o bairro no itinerário normal.

As linhas 010, 207, 214, 215, 225, 227, no sentido bairro/Centro, seguem normal até a avenida Djalma Batista, avenida Darcy Vargas, avenida Constantino Nery, e depois seguem para o Centro normalmente.

As linhas 118 e 540 vão seguir normal até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto da Costa, avenida Constantino Nery e seguem o itinerário normal das linhas.