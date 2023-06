Prefeitura apresenta programa de transporte na 6ª Reunião do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), marcou presença na tarde desta quinta-feira, 15/6, na 6ª Reunião do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, realizada no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul da cidade. O encontro teve como destaque a apresentação do serviço “Transporta”, um programa de transporte adaptado voltado para pessoas com extrema dificuldade de locomoção para realizar tratamento de fisioterapia e reabilitação.

“O programa ‘Transporta’ é denominado como o transporte porta a porta, também é disponibilizado pela prefeitura não só para as pessoas com dificuldade de locomoção, mas também serve para levar os usuários às consultas médicas nos centros de fisioterapias”, informou a chefe de Divisão de Atendimento Social do IMMU, Jamily Campelo.

Atualmente, o IMMU, por meio do atendimento social, oferece o serviço do “Transporta” para 303 usuários que utilizam o serviço duas vezes por semana para se deslocar aos locais de tratamento. Os 22 veículos disponíveis para realizarem as rotas ‘porta a porta’, pertencem às empresas do Sistema de Transporte Urbano convencional. É importante destacar que esses veículos são especialmente adaptados para garantir a segurança e o conforto dos usuários durante os trajetos.

Para o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Manaus, Neyrimar Furukawa Barreto, a reunião serviu para que o IMMU apresentasse o programa Transporta, e elogiou o comprometimento da prefeitura.

“A vinda do IMMU ao conselho, serviu para esclarecer algumas dúvidas quanto ao serviço e auxiliar na divulgação para a nossa população que tem deficiência com grande dificuldade de locomoção. Isso demonstra mais uma vez que a Prefeitura de Manaus está preocupada com essas pessoas, ela está prestando um serviço para aqueles que não podem se deslocar e que precisam desse apoio para poderem se reabilitar e futuramente voltar a utilizar o transporte comum”, explicou Neyrimar.

Regulamentado pela lei municipal 2184 de 2016, o programa possui a finalidade de conduzir as pessoas com deficiência física de alto grau de severidade, dependência e locomoção do usuário, exclusivamente, para programas de reabilitação e tratamento de saúde.

Quem pode utilizar o serviço

Para cadastro, o usuário ou responsável deve comparecer ao shopping Phelippe Daou, zona Leste, e requerer a inscrição no programa, apresentando a programação de viagem, encaminhamento da instituição onde realiza o tratamento e apresentando o formulário de avaliação médica prevista em regulamento, que deve ser preenchido por médico especialista do SUS, constando o seu carimbo e número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Durante o processo de inscrição, é necessário que o candidato apresente uma série de documentos. Estes incluem um laudo médico atualizado (deve ser apresentado o original e uma cópia), formulário de avaliação médica devidamente preenchido, encaminhamento fornecido pela instituição responsável, bem como o Registro Geral (RG) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do usuário, sendo requeridos tanto os originais quanto as cópias de ambos.

Além disso, é importante trazer um comprovante de renda (cópia), uma foto 3×4 recente, e, no caso de o usuário ter um responsável, é necessário apresentar também o RG e o CPF deste responsável (original e cópia), juntamente com um comprovante de residência atualizado (cópia).

Para mais informações os interessados podem acessar o site https://immu.manaus.am.gov.br/index.php?r=site%2Finfotransporta.

