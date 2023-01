Prefeitura atua para coibir circulação de veículos pesados que estão irregulares em Manaus

Redação AM POST*

Veículos pesados são alvo de fiscalização da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta terça-feira, 31/1, durante a operação “Carga Pesada”. A ação teve por objetivo fiscalizar as condições dos veículos e documentação exigida pela legislação.

A operação integrada contou com apoio do Batalhão de Trânsito (BPTran) e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), e ocorreu na avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus. Ao todo, foram abordados 227 veículos, o que resultou em 37 autuações e mais três veículos removidos.

Segundo o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, as fiscalizações continuam visando maior segurança no trânsito da capital.

“A avenida Autaz Mirim é uma das principais vias de ligação com o Distrito Industrial e o nosso objetivo é fiscalizar, de forma integrada, toda e qualquer irregularidade com estes veículos que passam por aqui. O objetivo é tirar de circulação todos os veículos sem condições de tráfego e encaminhar ao parqueamento, de onde apenas sairão totalmente legalizados”, destacou Ventilari.