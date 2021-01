Prefeitura avança com mais 1.200 novos pontos de iluminação a LED nos bairros de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, nos primeiros 20 dias de administração, avançou em mais 1.200 novos pontos de iluminação a LED, com 200w de potência e tecnologia mais eficiente que gera economia no consumo de energia elétrica. A substituição das luminárias convencionais, deste sábado, 23/1, aconteceu em bairros da zona Norte e Leste.

O trabalho realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio da Unidade Gestora de Projetos de Energia (UGPM), concluíram o serviço nas ruas do conjunto Viver Melhor 2 e bairro Colônia Terra Nova, ambos na zona Norte, e ao longo da alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona Leste.

De acordo com o superintendente da UGPM, Carlos Alberto D´Ávila, os trabalhos estão avançando como estratégia da gestão do prefeito David Almeida, para gerar maior economia ao município e ao mesmo tempo deixar as vias mais iluminadas colaborando com o bem estar e segurança da população.

“A modernização da iluminação pública além de deixar a cidade mais clara e com ares modernos, visa também gerar uma maior economia na gestão. Por determinação do prefeito David Almeida, e do vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, vamos trabalhar para alcançar o objetivo de atender todos os bairros de Manaus diminuindo os custos com a energia e assim gerar economia significante” concluiu Carlos Dávila

Os serviços de troca de luminárias já foram realizados em pontos estratégicos dos bairros Crespo, Morro da Liberdade, São Lázaro, Japiim e Educandos, estes na zona Sul. Já na zona Leste, os bairros são Jorge Teixeira e Tancredo Neves. Compensa e Alvorada, ambos na zona Oeste também possuem a iluminação.

* Com informações da assessoria de imprensa