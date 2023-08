Avenidas Ephigênio Salles e Governador José Lindoso serão interditadas para obras de melhorias

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizará a interdição de trechos da avenida Ephigênio Salles, zona Centro-Sul da cidade, para levantar vigas para a construção de uma passarela. A avenida Governador José Lindoso também terá interdições para continuação de obras de complexo viário.

Na Ephigênio Salles, a obra começará às 22h desta sexta-feira, dia 25/8, e se estenderá até as 4h de segunda-feira, 28. Nos dias 25, 26 e 27, apenas uma faixa da via estará liberada para o tráfego de veículos, enquanto no dia 28 haverá fechamento total da avenida, de 0h às 4h.

A obra começará às 23h de sexta-feira, 25, e se estenderá até as 5h de sábado, 26, no sentido Parque 10 de Novembro/Coroado, especificamente no trecho contrário ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Inicialmente, haverá interdição parcial para permitir o transporte das vigas. Logo em seguida, haverá a necessidade de interdição total do trecho. A partir das 6h, durante todo o dia, apenas uma faixa estará disponível para o tráfego de veículos.

No sábado, a interdição será completa em ambos os sentidos da avenida, no trecho da obra, a partir das 23h, e será prolongado até as 5h de domingo, 27. Durante o dia de domingo, somente uma faixa estará aberta para os veículos no sentido Parque 10 de Novembro/Coroado. No sentido oposto, a via estará liberada.

Caso haja necessidade de continuidade no serviço no dia 27, durante todo o domingo, haverá apenas uma faixa liberada para a circulação dos veículos no sentido Parque 10 de Novembro/Coroado, e às 23h, será executada a interdição total nos dois sentidos da via, até as 5h de segunda-feira, 28, para conclusão definitiva do serviço. A partir das 5h, o tráfego na avenida será completamente restabelecido.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, explicou como será a atuação dos profissionais do IMMU no trecho. “É importante que as pessoas que passam por este trecho ou que moram nesta área estejam atentas aos desvios. Nossos agentes de trânsito estarão nos locais orientando os condutores e vamos divulgar os croquis para orientar os motoristas. O trecho mais impactado será onde ficam os condomínios. Este trecho terá um tráfego maior. Quem sai desses condomínios terá que sair pela contramão até a bola do Coroado e seguir orientações dos agentes de trânsito”, frisou o diretor-presidente.

A viga de 26 metros pesa 20 toneladas e será instalada com o auxílio de dois guindastes, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). “Nós estamos tendo todo o cuidado de realizar a obra, provocando o mínimo de impacto no trânsito, que é intenso na área. É um movimento necessário, para que a Seminf avance no projeto e entregue no prazo estipulado, conforme determina o prefeito David Almeida”, explicou o secretário de Obras, Renato Junior.

DESVIOS

Durante as interdições total no sentido Parque 10 de Novembro/Coroado, os veículos de porte menor serão desviados para a rua Stênio Neves, depois acessam a avenida Umberto Calderaro, acessam à direita na rua Guilherme Paraense, conjunto Morada do Sol, depois acessam a rua Via Láctea e retornam à avenida Ephigênio Salles.

As carretas e caminhões poderão seguir pela avenida Mário Ypiranga e depois acessar outras rotas como opção.

No sentido Coroado/Parque 10 de Novembro, nos dias das interdições total, a avenida Ephigênio Salles estará interditada a partir da rua Rio Preto com acesso permitido aos moradores para acesso aos condomínios, comércio e casas de shows. Os demais condutores serão orientados a seguir pela rua Rio Preto e acessar a avenida Governador José Lindoso e buscar rotas alternativas.

Transporte público

Os desvios dos ônibus do transporte público serão a partir de 0h nos dias das interdições total. As linhas 008, 213, 540, 652 e 671 seguirão normalmente até a avenida Darcy Vargas, depois serão desviadas para a avenida Mário Ypiranga Monteiro, rua São Luís, avenida Umberto Calderaro, avenida André Araújo, rotatória do Coroado, segue o itinerário normal.

Interdição na avenida Governador José Lindoso

Ainda neste final de semana, outra interdição afetará o trânsito da cidade. Desta vez, na avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como avenida das Torres, zona Norte da capital. Para preservar os veículos e garantir segurança na circulação, o IMMU vai interditar a partir das 6h até as 12h, deste domingo, 27, no sentido Centro/bairro, a avenida Governador José Lindoso, no trecho entre a rua Bacabal (após a igreja Adventista) até o cruzamento com a rua Fênix (Baixada Fluminense), no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. O fechamento nesse trecho da via é necessário para as equipes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) realizarem a demolição de residências que apresentam risco de desabamento.

“Nossas equipes de agentes estarão dando todo o apoio necessário para que as equipes realizem o trabalho no local. Eles vão garantir a segurança nas vias e orientar os motoristas para que possam acessar os melhores desvios e possam chegar ao destino com fluidez e segurança”, disse o vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Leda.

O condutor que trafega pela avenida Governador José Lindoso, no sentido Coroado/ Cidade Nova, terá três opções de desvios para seguir o itinerário. A primeira opção, ele pode acessar a rua Barão do Rio Branco dobrar à direita, seguir pela avenida Timbiras, sentido T3 ou sentido núcleo 16, do bairro Cidade Nova.

A segunda opção é seguir pela avenida Governador José Lindoso, mais adiante dobrar na antiga rua 11, que agora é rua Bacabal, acessar à direita e seguir pela avenida Timbiras, seguindo seu destino ao bairro.

A terceira opção é o motorista efetuar o retorno acima da rua Bacabal, depois acessar o conjunto Boas Novas, seguir pela avenida Jurunas, atravessar a avenida Max Teixeira e depois seguir pela Baixada Fluminense ou seguir para o bairro.

Transporte público

Os desvios dos ônibus do transporte público serão das 6h até as 12h, deste domingo, 27. As linhas 042 e 357 seguirão normalmente até a avenida Governador José Lindoso, depois acessam o retorno localizado no cruzamento da avenida Fênix (Baixada Fluminense) e seguem o itinerário normal.

O IMMU informa que terá agentes de trânsito para orientar os motoristas quanto às rotas e desvios.

REDAÇÃO AMPOST