Prefeitura conclui mais ruas no bairro Japiim por meio do programa ‘Asfalta Manaus’

Redação AM POST

Aproveitando mais uma manhã ensolarada, a Prefeitura de Manaus trabalha simultaneamente em todas as zonas da capital amazonense devolvendo trafegabilidade e segurança às vias por meio do programa Asfalta Manaus. Nesta quinta-feira, 13/10, um total de 30 servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) conclui a recomposição asfáltica das ruas C16 e C02, localizadas no bairro Japiim, zona Sul.

Continua depois da Publicidade

As equipes da Seminf aplicaram uma média de 100 toneladas de massa asfáltica em cada via, que estavam bastante deterioradas, utilizando os maquinários que agregam qualidade e rapidez nos serviços.

O fiscal da obra, engenheiro Hudson Smith, menciona os anos de esquecimento que as ruas do bairro Japiim sofreram com a falta de infraestrutura, mas hoje acompanha todas as obras para entregar um trabalho de qualidade e durabilidade aos trechos beneficiando os moradores.

“Foram anos de abandono nessas ruas, tem morador que desabafa nunca ter visto nenhum tipo de serviço. Hoje nossa equipe entrega mais duas ruas, todas recapeadas, dentro dos padrões da prefeitura como determina o nosso prefeito David Almeida e o secretário de Obras Renato Júnior”, disse o engenheiro.

Continua depois da Publicidade

Maria Aparecida e Elivania Araújo, moram há muitos anos nas ruas que foram entregues. Elas acompanham as obras acontecendo da porta de casa e celebram com alegria essa conquista de ter um asfalto novo, depois de muitos anos de espera.

“Eu moro na C16 desde 1985, quando cheguei no bairro as ruas eram mais ou menos, foi passando os anos, sem infraestrutura tudo piorou. Eu já presenciei acidente de criança, que não podiam nem correr ou brincar na rua, a gente era obrigada a se defender dos buracos, ficar em alerta. Mas, agora, está uma beleza, eu vou poder usar meu carro e dar carona para todos aqui no bairro”, contou Aparecida.

Continua depois da Publicidade

Segundo a moradora Elivania, há mais de quatro décadas a comunidade não recebia esse tipo de obra, a esperança de uma infraestrutura de qualidade era um desejo antigo.

“São 48 anos de esquecimento, aqui na rua C2, nem tapa-buraco faziam. Essa é a primeira vez que eu estou vendo asfalto de verdade e, eu só tenho a agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário de Obras Renato Júnior, eles estão fazendo o que ninguém fez”, afirmou Elivania.