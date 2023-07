Prefeitura convoca artistas e fazedores de cultura a realizarem o cadastro prévio para os editais da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), convoca os artistas e fazedores de cultura a realizarem o cadastro prévio para iniciarem as inscrições nos editais da Lei Paulo Gustavo (LPG). A convocatória foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), Edição 5633, de 21 de julho de 2023.

Esta é a primeira fase do processo de inscrição na LPG, que pode ser feita no link do portal Concultura: https://concultura.manaus.am.gov.br/, segue com o preenchimento do questionário e anexo dos documentos: CNPJ (pessoa jurídica), carteira de identidade (RG), CPF, portfólio da carreira artística, autodeclaração de negro ou indígena e comprovante de residência.

Ao acessar a plataforma Prosas, o artista deve iniciar clicando e criando o perfil Empreendedor. Depois de criar o perfil na plataforma deve preencher o Cadastro Prévio para participar da Lei Paulo Gustavo.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, chama a atenção da classe artística manauara para o certame mais esperado do ano, a LPG que vai disponibilizar mais de R$ 17 milhões aos segmentos de audiovisual e multilinguagens. Ele destacou ainda a importância da inscrição dos artistas de Manaus.

“É importante que os artistas não deixem de fazer essa inscrição no Cadastro Prévio da Lei Paulo Gustavo. São R$ 17,6 milhões injetados em todos os projetos culturais aprovados em nossos editais e a inscrição prévia servirá como base aos editais que serão lançados pela Manauscult”, pontuou.

O presidente do Concultura, Tenório Telles, justificou que para dar mais agilidade e segurança às atividades, está iniciando o cadastro prévio dos fazedores de cultura de Manaus com vista à participação na Paulo Gustavo.

“É muito importante que todos participem desse cadastro, para que possamos ter dados atualizados e trabalharmos os editais com mais efetividade. Aprimorar o processo de participação dos artistas nas atividades culturais em nossa cidade tem sido uma de nossas metas. Temos trabalhado para garantir a efetividade dos nossos projetos, desburocratizando os canais de comunicação, simplificando os editais e sobretudo reconhecendo os atores artísticos de Manaus”, disse.

O cadastro dos artistas, além de ser uma obrigatoriedade para participação dos artistas nos editais, servirá para que o poder público possa ter dados e indicadores para desenvolver políticas públicas com mais assertividade e desenvolver a economia criativa, comentou o vice-presidente do Concultura, Neilo Batista.

“No mês de agosto serão lançados os editais da LPG para os segmentos do Audiovisual e Multilinguagens, e o cadastro precisa estar em dia devidamente analisado”.

Tira-dúvidas

A plataforma de inscrição Prosas tem um serviço de tira-dúvidas para orientar os proponentes durante o preenchimento do cadastro e inscrição, no botão (?)Ajuda, que fica no canto direito inferior da tela.

Íntegra da convocação publicada pelo Concultura: Convocatória – Cadastro Prévio. Dando início ao processo de inscrição da Lei Paulo Gustavo (LPG) em Manaus, convocamos os artistas, produtores e agentes culturais, interessados em participar dos editais da LPG, para realizarem seus cadastros prévios na plataforma indicada nesta convocatória.

Ressaltamos que esse cadastro é obrigatório para a realização das inscrições na Lei Paulo Gustavo, em Manaus. Informamos ainda que esse cadastro prévio passará por uma avaliação e posterior validação.

O prazo final para a realização desse cadastro prévio será informado nos editais da LPG, que serão publicados, no mês de agosto, pelo Conselho de Cultura de Manaus no Diário Oficial do Município (DOM) e nas redes sociais da Prefeitura de Manaus.

Redação AM POST