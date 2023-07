Prefeitura de Manaquiri vai gastar R$ 163 mil em contrato de transporte escolar com dispensa de licitação

A Prefeitura de Manaquiri contratou pelo valor de mais de R$ 163 mil com dispensa de licitação, a empresa IC Construções de Edíficios LTDA para atuar no serviço de transporte escolar do município.

A extrato do contrato foi publicada na edição da última sexta-feira (14), no Diário Oficial da Associação Amazonense de Municípios (AAM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dipensa na licitação é assinada pelo prefeito Jair Souto (MDB) e justifica a dispensa de licitação na “peculiaridade dos serviços e da disponibilidade de especialização por aqueles que o executam”.

Empresa faz tudo

O site da Receita Federal informa que a IC Construções de Edíficios LTDA (CNPJ 27.179.539/0001-06) é uma empresa que atua além do transporte escolar, comércio varejista e até produção de ovos. O endereço pode ser consultado aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O contrato apresenta três percursos que serão realizados diariamente e custarão aos cofres públicos R$273,00. Ao todo, serão 200 diárias para cada percursos, o que totaliza 600 diárias, totalizando o valor de mais de R$ 163 mil reais.

A reportagem do AM POST tentou contato com a prefeitura do município mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*