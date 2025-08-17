Prefeitura de Manaus abre 300 vagas para campanha de vacinação antirrábica

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus divulgou a abertura de 300 vagas temporárias para atuar como vacinadores e registradores na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2025, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O processo seletivo tem como objetivo reforçar a equipe responsável pela imunização de cães e gatos em toda a capital.

De acordo com o edital, os contratos terão vigência de 1º de outubro a 29 de dezembro de 2025. Os profissionais selecionados cumprirão 36 horas semanais, de segunda a sábado, das 7h30 às 13h30. A remuneração prevista é de R$ 1.518,00, acrescida de 5% de insalubridade, além de benefícios como auxílio-transporte e salário-família.

Das 300 oportunidades, 15 vagas serão destinadas a pessoas com deficiência (PcD), em conformidade com a legislação vigente. A seleção ocorrerá em caráter simplificado, levando em consideração a formação acadêmica e a experiência profissional apresentada pelos candidatos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59 do dia 24 de agosto, exclusivamente pelo site pssemsa.manaus.am.gov.br. Durante o cadastro, será necessário anexar em formato PDF documentos pessoais, certificados de cursos na área de zoonoses e comprovantes de experiência, quando houver. Cada arquivo deve ter tamanho máximo de 1MB.

Segundo a Semsa, a medida atende à solicitação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, que organiza a campanha com a meta de imunizar milhares de animais contra a raiva, cobrindo todos os bairros da cidade. A iniciativa busca proteger a saúde da população e prevenir o avanço da doença em Manaus.