Prefeitura de Manaus alerta beneficiários do ‘Leite do Meu Filho’ para ativação de cadastro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Beneficiários do Programa de Nutrição Infantil “Leite do Meu Filho”, da Prefeitura de Manaus, que tenham realizado o cadastro até o último dia 3/3, já podem consultar o status da inscrição no link https://ldmf.manaus.am.gov.br. Até o último dia 25, a coordenação do programa, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), já havia identificado 1.228 cadastros aprovados, mas que ainda não foram ativados no sistema do programa, por falta de comparecimento e apresentação de documentos dos interessados.

Continua depois da Publicidade

Os responsáveis cujo status do cadastro seja “Aguardando Ativação”, devem comparecer à central de distribuição escolhida, levando um documento de identificação original com foto e o CPF, para ativação do cadastro. A Semsa alerta que somente após essa ativação é possível fazer a retirada dos produtos nas centrais de distribuição.

As centrais de distribuição do Programa Leite do Meu Filho estão situadas no Complexo Oeste de Saúde, na avenida Comandante Paulo Lasmar, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz, cujo telefone é (92) 98842-7309, e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, Cidade de Deus, contato (92) 98842-829.