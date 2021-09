Prefeitura de Manaus alerta novos aprovados no Programa ‘Leite do Meu Filho’ para a ativação do cadastro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus orienta os beneficiários do Programa de Nutrição Infantil “Leite do Meu Filho” que realizaram cadastro até o dia 15 de setembro de 2021 que consultem o status da inscrição no link http://apps.semsa.manaus.am.gov.br/consultaleite/. A coordenação do programa, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), identificou 2.338 solicitações aprovadas, mas apenas 300 compareceram às centrais para a ativação do cadastro até a última quarta-feira, 22/9. Somente após a ativação será possível a retirada dos produtos.

O “Programa Leite do Meu Filho” tem como objetivo reforçar a alimentação de crianças em situação de vulnerabilidade. Atualmente, conta com 12,9 mil beneficiários de 0 a 5 anos.

Para realizar o cadastro on-line, a mãe ou responsável legal pela criança deverá preencher todos os dados do formulário disponível em https://forms.gle/ugSwAjmxy2DdtRHt9. Apesar do procedimento ser on-line, a aprovação do cadastro não é automática e a consulta ao resultado da solicitação para saber se foi aprovado ou reprovado pode ser feita em até 30 dias úteis.

O responsável que está com status do cadastrado aprovado precisa comparecer à central de distribuição escolhida no momento do preenchimento, levando um documento de identificação original com foto e CPF para ativação do cadastro.

As centrais de distribuição estão situadas no Complexo Oeste de Saúde, na avenida Comandante Paulo Lasmar, s/nº, no conjunto Santos Dumont, bairro da Paz (telefone: 92 98842-7309) e no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, Cidade de Deus (telefone 92 98842-8299).