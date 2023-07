Prefeitura de Manaus alerta para golpes por aplicativos de mensagens de telefones corporativos

A Prefeitura de Manaus orienta a população a não atender a nenhuma solicitação de pagamento ou transferência via PIX feita por meio de aplicativo de mensagens de linhas móveis (celulares corporativos), utilizados por servidores de todos os órgãos da administração municipal.

A equipe da Divisão de Controle de Telecomunicações, do Departamento de Contas Públicas, da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), recebeu a notificação de ocorrências com celulares de cinco órgãos: Manausprev (1); Secretaria Municipal de Educação – Semed (2); Instituto Municipal de Planejamento Urbano – Implurb (1); Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania – Semasc (1); e Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus – Ageman (1), totalizando seis linhas. Os números são disponibilizados nos portais oficiais da prefeitura, para atendimento e informações ao público.

“Tão logo tomamos conhecimento desta ocorrência, demos início a procedimentos junto à operadora de telefonia, inclusive com a substituição de linhas, quando necessário, para evitar que os aplicativos de mensagens instalados nesses celulares sejam utilizados para lesar a população. Estamos orientando os servidores que adotem as medidas de segurança indicadas para que não aconteça com outras linhas”, alertou o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

A Divisão de Controle de Telecomunicações da Semad começou a receber as notificações de servidores no dia 5 deste mês e está tomando as medidas cabíveis quanto às linhas cujos aplicativos de mensagens foram clonados.

A orientação é que os servidores que utilizem linhas corporativas ativem a verificação em duas etapas nos aplicativos, a fim de adicionar uma camada de segurança às contas, visto que essa medida exige um código de acesso complementar além do número de telefone para a realização de login, dificultando assim o acesso não autorizado, ainda que o número de telefone seja clonado.

Passo a passo

Abra o WhatsApp e toque em configurações. Toque em conta > confirmação em duas etapas > ativar. Insira um PIN de seis dígitos e, em seguida, confirme-o. Insira um endereço de e-mail ao qual você tem acesso ou toque em pular se não quiser adicionar um e-mail.

A Semad orienta que casos de suspeita de clonagem nos aplicativos de mensagens das linhas corporativas sejam comunicados pelo endereço de e-mail: [email protected].

Linhas clonadas

As linhas identificadas pela equipe da Divisão de Controle de Telecomunicações da Semad são:

Implurb

(92) 98855-1330

Manausprev

(92) 98842-1212

Semasc

(92) 98842-2954

Semed

(92) 98855-1042

(92) 98842-7216

Ageman

(92) 98842-5821

Redação AM POST