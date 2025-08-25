A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeitura de Manaus alerta sobre golpes na venda de ingressos do #SouManaus

Evento é gratuito e só permite acesso mediante cadastro no site oficial.

Por Fernanda Pereira

25/08/2025 às 09:52

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, emitiu um alerta à população sobre a circulação de sites e perfis falsos nas redes sociais que utilizam indevidamente o nome do festival “#SouManaus Passo a Paço 2025”. Segundo o órgão, não há venda de ingressos para o evento ou para qualquer ação promovida pela Prefeitura.

Todos os ingressos são gratuitos e devem ser obtidos apenas mediante cadastro no site oficial do festival. Os golpistas têm tentado enganar o público com promessas de venda de entradas, e a Manauscult informou que está tomando medidas jurídicas para identificar e responsabilizar os responsáveis.

Leia mais: Prefeitura alerta sobre sites falsos ligados ao Sou Manaus Passo a Paço 2025

O acesso ao festival será garantido exclusivamente para quem se cadastrar no site oficial e realizará a troca do ingresso por um quilo de alimento não perecível, conforme instruções divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

A Prefeitura reforça que todas as informações, inscrições e novidades do evento são divulgadas apenas nos canais oficiais e alerta a população a não realizar pagamentos em páginas não oficiais para evitar golpes.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

