Prefeitura de Manaus alerta sobre golpes na venda de ingressos do #SouManaus

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, emitiu um alerta à população sobre a circulação de sites e perfis falsos nas redes sociais que utilizam indevidamente o nome do festival “#SouManaus Passo a Paço 2025”. Segundo o órgão, não há venda de ingressos para o evento ou para qualquer ação promovida pela Prefeitura.

Todos os ingressos são gratuitos e devem ser obtidos apenas mediante cadastro no site oficial do festival. Os golpistas têm tentado enganar o público com promessas de venda de entradas, e a Manauscult informou que está tomando medidas jurídicas para identificar e responsabilizar os responsáveis.

O acesso ao festival será garantido exclusivamente para quem se cadastrar no site oficial e realizará a troca do ingresso por um quilo de alimento não perecível, conforme instruções divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

A Prefeitura reforça que todas as informações, inscrições e novidades do evento são divulgadas apenas nos canais oficiais e alerta a população a não realizar pagamentos em páginas não oficiais para evitar golpes.