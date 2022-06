Prefeitura de Manaus alerta usuários do ‘Auxílio Brasil’ sobre encerramento do prazo para atualizar o acompanhamento em saúde

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus reforça às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil (PAB), do governo federal, que no próximo dia 30 de junho termina o prazo para atualizar o acompanhamento de saúde nas unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O não comparecimento pode resultar na perda do suporte financeiro proporcionado pelo programa.

O acompanhamento dos beneficiários nas unidades da Semsa faz parte das condicionantes do PAB, que vincula a concessão do benefício ao atendimento dos usuários nos estabelecimentos de saúde na rede de atenção básica.

A preocupação da Prefeitura de Manaus é que, de acordo com a base de dados gerenciada pela Semsa, de um total de 237.140 beneficiários a serem acompanhados nas unidades de saúde, somente 69.407 pessoas se apresentaram até o momento.

Do total do público aguardado nas unidades, 75.868 é formado por crianças menores de 7 anos, enquanto 161.272 são mulheres com idades entre 14 e 44 anos.

De acordo com a coordenadora das Ações de Saúde Nutricional da Semsa, Lia Ferreira, o PAB articula três áreas para a concessão do benefício: assistência social, saúde e educação.

“Ao ser contemplado, o usuário assume o compromisso de fazer sua atualização cadastral nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e manter as crianças na escola, pois há acompanhamento da frequência escolar. Na área da Saúde, o programa determina o acompanhamento de mulheres e crianças contempladas pelo programa e é justamente por esse motivo que estamos reforçando que os usuários nos procurem para atualizar seus atendimentos nas UBSs”.

Lia Ferreira ressalta que a atualização cadastral (dados como endereço, telefone e outros) não é realizada pelas unidades da Semsa, mas os profissionais de saúde orientam os usuários que procuram por esse serviço nas unidades, para que busquem o Cras mais próximo de sua residência, para se cadastrar ou atualizar as informações.

“Na atenção básica de saúde o foco é o acompanhamento do desenvolvimento de crianças, cuidados com a gestão e promoção da saúde da mulher”.

O acompanhamento dos usuários é realizado por uma equipe multidisciplinar que reúne enfermeiros, médicos e assistentes sociais.

O endereço das unidades pode ser conferido no link: https://semsa.manaus.am.gov.br/localizacao-das-unidades-de-saude/.