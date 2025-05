Prefeitura de Manaus altera itinerários de ônibus com novas rotas no Terminal 7

A linha 560 seguirá até o Centro aos sábados, mas aos domingos terá o T7 como ponto final. No terminal, os usuários poderão fazer integração com linhas como 340 (Centro/Terminal 1), 341 (Terminal 2), 342 (Terminal 3) e 343 (Ponta Negra).

As linhas afetadas farão o trajeto entre seus respectivos bairros e o T7 aos sábados e domingos. Entre elas estão: • 011 (Vivenda Verde/T7) • 028 (Viver Melhor/T7) • 302 (Fazenda Esperança-Km 15/T7) • 305 (BR 174-Km 41/T7) • 320 (União da Vitória/T7) • 430 (Colônia Japonesa/T7) • 444 (Aliança com Deus/T7) • A307 (Santa Etelvina/T7)

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), implementará mudanças em 11 linhas de ônibus que passarão a atender o Terminal de Integração 7 (T7), localizado na avenida Torquato Tapajós, zona Norte da cidade. As alterações entram em vigor a partir deste sábado (10/05) e têm como objetivo reduzir o tempo de viagem e ampliar as opções de deslocamento aos fins de semana.

