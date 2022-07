Prefeitura de Manaus amplia frota do programa SOS Vida

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus fortalece os serviços do SOS Vida com a inclusão de mais seis ambulâncias no programa, que atua no transporte de pessoas em tratamento de saúde que não têm condições de arcar com os custos dos deslocamentos para as unidades de atendimento. Com a entrada das seis ambulâncias, a partir desta terça-feira, 12/7, o programa contará com um total de 16 veículos desse tipo.

Gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o SOS Vida facilita o transporte dos usuários com dificuldades de locomoção e pessoas em situação de vulnerabilidade social, que fazem hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, consultas médicas e exames laboratoriais, de imagem e outros procedimentos.

Segundo a diretora do Serviço de Transporte Sanitário da Semsa, Cristina Teixeira, a ampliação da frota representa um ganho importante na gestão do prefeito David Almeida para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo a oportunidade de recuperação em seu tratamento, por meio das remoções até a unidade de saúde.

“Com a entrada dessas seis novas ambulâncias, poderemos ampliar a oferta do serviço em 50% no número da frota beneficiando mais pessoas. Atualmente o SOS Vida realiza mais de 16 mil remoções ao mês”, frisou.

O serviço funciona de segunda a sábado, das 7h às 21h. O usuário pode ser encaminhado ao SOS Vida por um órgão competente (clínicas de hemodiálise e unidades de saúde) e pode gerar demanda espontânea pelos números de telefone 0800-0920192 ou 3637-7777.

Cristina Teixeira ressalta que os agendamentos serão realizados conforme disponibilidade de vagas.