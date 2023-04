Prefeitura de Manaus anuncia realização da 2ª Corrida de Rua Manaus em Movimento

Redação AM POST

O incentivo à prática de atividades físicas será fortalecido pela Prefeitura de Manaus, por meio da realização da 2ª Corrida Manaus em Movimento – Promovendo Saúde, marcada para o dia 16/4, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. As inscrições para a corrida, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), serão abertas na próxima quarta-feira, 5/4.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, lembra que a primeira edição foi realizada em setembro do ano passado e reuniu mais de 5 mil corredores, incluindo os 3,5 mil inscritos oficialmente e os participantes “pipocas”. Neste ano, a grande novidade é a inclusão da “corridinha” para crianças de até 12 anos de idade.

“A corrida Manaus em Movimento já faz parte do calendário oficial de eventos na cidade de Manaus, sob determinação do prefeito David Almeida, com o objetivo principal de sensibilizar toda a sociedade sobre a importância da prática frequente de exercícios físicos e os benefícios para a promoção da saúde. Será um momento de bem-estar e muita descontração, aberto a todos os públicos e todas as idades”, destaca Shádia.

A corrida principal será disputada no percurso de 5 quilômetros, com largada às 5h56 para cadeirantes e às 6h para o público geral. A “corridinha” será realizada após o término da corrida principal, tendo como referência o horário de 7h30, com percurso de 50 metros para crianças de até 4 anos, e de 100 metros para crianças de 5 a 12 anos.

“Os três primeiros colocados na classificação geral, masculino e feminino, receberão troféu de acordo com a sua colocação. Os demais, desde que estejam inscritos e tenham cumprido o regulamento, irão ganhar medalha de participação”, acrescenta Shádia Fraxe.

Inscrições

A secretária explica que as inscrições serão gratuitas, mas limitadas a 3.300 adultos e adolescentes a partir de 13 anos, e 200 crianças (entre 1 e 12 anos de idade), por meio do site www.estounessa.com.br, a partir das 8h30 da próxima quarta-feira, 5/4. O site, que também disponibiliza o regulamento, mapa do percurso e mais, receberá inscrições até o esgotamento do número de vagas.

Para fazer a retirada do kit, que inclui camisa, ecobag, numeração com chip e munhequeira, é obrigatória a entrega de uma lata de leite em pó integral com 400 ou 380 gramas. “É importante que as pessoas interessadas leiam com atenção o regulamento da corrida, para que tirem possíveis dúvidas sobre as inscrições, retirada de kit, regras para a corrida e premiação. Tudo está sendo preparado com muito cuidado e carinho para repetirmos o sucesso que foi a primeira edição”, conta Shádia.

A entrega dos kits está prevista para os dias 13 e 14/4, das 10h às 20h, e dia 15/4, das 10 às 14h, no Parque Municipal do Idoso, na rua Rio Mar, nº 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.