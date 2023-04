Prefeitura de Manaus anuncia reforma na feira do Viver Melhor e construção de novo espaço para feirantes do Mutirão

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), anuncia a reforma da feira do conjunto residencial Viver Melhor 2, no bairro Lago Azul, zona Norte, e a construção de um novo espaço para realocar os feirantes do Mutirão, bairro Amazonino Mendes, zona Leste.

Na sexta-feira, 14/4, os titulares da Seminf, Renato Junior, e da Semacc, Wanderson Costa, acompanhados de corpo técnico, realizaram vistoria nos dois pontos para dialogar com os permissionários e adaptar melhorias aos projetos das obras.

“A partir do que nós ouvimos aqui na feira do Viver Melhor, vamos incrementar alguns pontos no projeto da obra de reforma. Constatamos que o espaço sofre com alagamento, os próprios feirantes alegaram isso. Por isso, nós estamos aqui para assegurar uma nova e digna estrutura, para que os feirantes possam ter um local melhor para atender a população, essa é a determinação do prefeito David Almeida”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

“O prefeito veio pessoalmente informar à população do conjunto Viver Melhor sobre as obras de revitalização da feira. Estamos em fase de elaboração de projeto e vamos retornar com obras para trazer a dignidade que o povo merece”, complementa o secretário da Semacc, Wanderson Costa.

A dona de casa Cleia Oliveira, de 46 anos, agradece a equipe da prefeitura pelo trabalho que a gestão exerce na cidade. “Agradeço muito, estão de parabéns por todo trabalho realizado em Manaus. A população e a cidade só têm a agradecer”, diz a moradora.

Em seguida, os secretários estiveram na feira do Mutirão, para avaliar as condições estruturais do local, onde bancas estão alocadas às margens da avenida Autaz Mirim e adjacências. Os permissionários relatam que não recebem nenhum tipo de assistência há anos.

“Estamos aqui no bairro Mutirão, onde o prefeito David Almeida determinou que nós fizéssemos uma nova feira, para acomodar os feirantes que estão alocados na beira da pista. Aqui nesta área, nas proximidades da nascente do Mindu, será construído o parque Gigantes da Floresta, que receberá o nome de ‘Amazonino Mendes’, uma homenagem ao maior político de todos os tempos do Amazonas”, explica Renato.

A feira será uma dentre as contempladas pelo cronograma de revitalização das feiras e mercados da capital, em exercício pela Semacc desde meados do ano passado. A ação integra a parceria entre as secretarias, que, juntas, executam as obras em todas as zonas da cidade.