Prefeitura de Manaus anuncia reparos no T3 após caminhão colidir com terminal na zona Norte

O condutor do caminhão se evadiu do local, deixando o veículo na via.

Por Natan AMPOST

21/09/2025 às 01:00

Notícias de Manaus – Na noite da última sexta-feira (19/9), um caminhão colidiu com o muro do Terminal de Integração 3 (T3), localizado na avenida Noel Nutels, zona Norte de Manaus, causando danos ao patrimônio público e a veículos estacionados nas proximidades. A Prefeitura de Manaus, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), foi acionada por populares para atender a ocorrência.

No local, os agentes constataram o impacto e iniciaram o atendimento à situação. O condutor do caminhão se evadiu do local, deixando o veículo na via. Posteriormente, ele retornou acompanhado do advogado da empresa proprietária do caminhão, momento em que foram alinhadas as providências para a reparação dos danos ao terminal e aos veículos afetados.

Em nota, a Prefeitura de Manaus destacou que os reparos no T3 serão realizados com prioridade, garantindo que o terminal volte a operar com segurança e normalidade. A administração municipal reforçou que o atendimento rápido e a atuação da Romu são parte de um conjunto de medidas permanentes voltadas à proteção do patrimônio público e à segurança da população.

Leia também: Bois morrem após serem atingidos por raio no interior do Amazonas; assista

A Prefeitura ressaltou ainda que a presença ostensiva da Guarda Municipal contribui para a prevenção de ilícitos e para o suporte às forças policiais na manutenção da ordem. A ação preventiva não apenas solucionou a ocorrência, mas também reforçou a confiança da população nos serviços municipais de segurança.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, o diálogo entre a administração do terminal, o condutor e a empresa proprietária do caminhão foi essencial para agilizar os procedimentos legais e administrativos necessários para a reparação dos danos.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

