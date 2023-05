Prefeitura de Manaus aplica 1,3 mil tonelada de asfalto em principal avenida do Alvorada

Redação AM POST

Uma faixa de trânsito, no sentido bairro-Centro, da avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, foi interditada, na noite de terça-feira, 9/5, para as obras do “Asfalta Manaus”, em execução pela Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). A pasta emprega 1.310 toneladas de asfalto em 500 metros de extensão da avenida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É um trabalho contínuo, necessário. Priorizamos as obras em período noturno por entendermos que a interdição, durante o dia, pode prejudicar o tráfego de veículos, que, normalmente, é intenso”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior, enquanto vistoriou o andamento dos serviços.

“O prefeito David Almeida determina que grandes intervenções sejam realizadas de forma ininterrupta e célere, para corresponder aos anseios do povo, em ter uma gestão eficiente e dinâmica”, acrescentou.

Trinta pessoas atuam no canteiro de obras, realizando a limpeza, imprimação do trecho e aplicação de asfalto. O trabalho, conforme o secretário, entrou pela madrugada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os comerciantes e motoristas, que passavam próximo ao trecho, observavam, nessa terça-feira, a concentração de maquinário pesado, constituído por vibroacabadora, rolo pneumático e de chapa, retroescavadeira, minicarregadeira, fresadora e caminhão espargidor. Nesta quarta-feira à noite, o serviço será retomado para ajustes finais, mas sem necessidade de interdição da via.

O programa “Asfalta Manaus”, lançado no primeiro semestre de 2022, se consagra pelos 12 meses de atuação com mais de 2 mil ruas asfaltadas pela capital. Dessas, o site “Asfaltômetro” contabiliza 297 ruas asfaltadas na zona Centro-Oeste. Nos quatro cantos, moradores viram suas ruas se transformarem em verdadeiros canteiros de obras.