Marcha para Jesus. O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, na manhã desta quarta-feira, 7/6, do “Café de Comunhão”, evento realizado pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam), com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para falar sobre os últimos preparativos da 29ª edição da “Marcha para Jesus”, que acontece no sábado, 10/6.

Durante o evento, realizado na igreja Aliança, localizada no bairro Santo Antônio, zona Oeste, o chefe do Executivo municipal destacou o apoio da prefeitura ao evento, que promete reunir mais de 600 mil fiéis nas ruas da capital amazonense.

“Ano passado, já foi um grande evento com o apoio da prefeitura e, este ano, novamente toda estrutura solicitada vai ser fornecida pela prefeitura, o governo do Estado também tem uma participação, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande evento com a presença da Aline Barros, as igrejas todas imbuídas em um único propósito de louvar a Deus. Lembrando que Manaus é uma cidade que tem mais de 45% da população evangélica, vivemos em uma democracia representativa e, dentro da representação, tem a proporção, e nós acreditamos muito nesse movimento e, assim, nós fazemos os investimentos necessários para que esse evento possa acontecer da melhor maneira possível”, afirmou Almeida.

A concentração oficial da Marcha para Jesus 2023 será às 12h, na praça da Saudade, na rua Ferreira Pena, Centro. A partir das 15h, começa a caminhada e segue até o centro de convenções Gilberto Mestrinho, o sambódromo, na zona Centro-Oeste, com previsão de chegada às 18h. O evento será marcado por louvores, orações e um grande clamor.

O diretor-presidente Manauscult, Osvaldo Cardoso, explicou que a caminhada faz parte do calendário oficial da cidade e conta com o apoio da matriz de responsabilidade.

“Esse é um dos maiores eventos da cidade dentro de uma proporcionalidade, então a matriz integrada da Prefeitura de Manaus, todas as secretarias estão fazendo parte desse apoio, para que a gente possa ter um grande evento”, disse.

A caminhada é organizada por 5 mil igrejas evangélicas instituídas à Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, e este ano levará o tema “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou”, baseado em João, capítulo 14, versículo 27, além da presença confirmada da cantora gospel Aline Barros.

“Há 30 anos, nós tivemos a Aline Barros na Marcha para Jesus, e 30 anos depois a Aline está conosco de novo cantando e celebrando nesse evento tão grandioso. Estamos felizes pela realização de mais uma edição”, completou o presidente da Omeam, Valdiberto Rocha.

Celebração gospel

A “Marcha para Jesus”, realizada desde 1994, é um dos grandes eventos a céu aberto do mundo, sendo uma iniciativa pacífica, que reúne igrejas evangélicas de Manaus em prol da união pela fé cristã, com a participação de toda a população manauara.

A marcha faz parte do calendário oficial da cidade de Manaus desde outubro de 2005, quando a Lei nº 889 foi sancionada. O evento acontece em todo o território nacional e em países como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia, entre outros.

