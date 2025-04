Prefeitura de Manaus atua desde a madrugada para minimizar impactos das chuvas e reforça ações emergenciais

Notícias de Manaus – As fortes chuvas que atingiram Manaus entre a madrugada e o início da manhã deste domingo (27/4) causaram diversos danos, mobilizando rapidamente as equipes da Prefeitura de Manaus. Sob coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), os trabalhos de emergência foram intensificados para minimizar os impactos das chuvas e garantir a segurança dos cidadãos.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, acompanhou de perto as ações emergenciais. “As equipes começaram a trabalhar de madrugada para reduzir os danos e proteger a população. Estamos priorizando as áreas mais afetadas, seguindo as orientações do prefeito David Almeida”, destacou o vice-prefeito.

Entre as ações, destacam-se os reparos em ruas danificadas por deslizamentos de terra. No bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, as equipes da Seminf atuam na recuperação da avenida Mário Ypiranga Monteiro (antiga avenida Recife), onde um deslizamento afetou parte da pista. Já no Lírio do Vale, zona Oeste, a força da água provocou o desabamento de muros em duas ruas, mas, felizmente, sem vítimas.

A Prefeitura também reforça a importância de evitar o descarte irregular de lixo, que contribui para o entupimento de bueiros e aumenta o risco de alagamentos. A Defesa Civil já registrou 37 ocorrências relacionadas às chuvas e pode ser acionada pelo número 199 em situações de emergência.

As equipes da Seminf, Semulsp (Limpeza Urbana) e Defesa Civil seguem atuando em conjunto para monitorar áreas vulneráveis e restaurar a normalidade na cidade.