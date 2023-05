Prefeitura de Manaus avança com construção de novos aparelhos públicos para a população

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, na manhã desta terça-feira, 9/5, a construção de três novas estruturas municipais que irão garantir um melhor serviço público para a população de diferentes zonas da capital amazonense. Os novos espaços, localizados no Planalto, Novo Aleixo e São José 4, proporcionam a ampliação dos atendimentos das Secretarias Municipais de Saúde (Semsa), Educação (Semed) e Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

“Estamos realizando serviços em todas as zonas da cidade. Em menos de três anos, a Prefeitura está transformando a realidade de Manaus, conseguindo, assim, atender melhor e mais rápido a população que mais precisa. O nosso objetivo é seguir ampliando esses serviços e essas novas estruturas são fundamentais para que isso aconteça”, enfatizou Almeida.

O primeiro ponto visitado foi a construção da nova creche municipal do Planalto, na rua 35 do conjunto Jardim Versalles, zona Centro-Oeste. O espaço está na fase de acabamento e deve ser entregue à população já em junho. David Almeida anunciou que a nova unidade de ensino receberá o nome de Dona Libânia, a primeira professora de Manaus.

Logo em seguida, acompanhado pela titular da Semsa, Shádia Fraxe, e dos subsecretários Djalma Coelho e Nagib Salem, o chefe do Executivo municipal fiscalizou o andamento da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS), que fica na avenida Abraham Benzion, no Águas Claras, zona Norte. A unidade será do tipo 4, capaz de atender mais de mil pessoas por dia.

Assistência Social

Por último, David Almeida esteve no Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes, no bairro São José 4, zona Leste. O local está fechado desde 2015 e deve ser entregue ainda este mês pela atual gestão.

O espaço é o primeiro centro de convivência municipal da cidade de Manaus e ofertará atividades culturais e educativas direcionadas a toda a população da zona Leste, além de atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), serviço socioassistencial desenvolvido pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da capital.

No espaço, a população terá acesso a aulas de dança, teatro, música, informática, culinária e cursos administrativos diversos, graças à estrutura de qualidade oferecida pela Prefeitura de Manaus.