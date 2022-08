Prefeitura de Manaus beneficia novas ruas nas zonas Norte e Leste com o programa ‘Asfalta Manaus’

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus segue em ritmo acelerado com as obras do programa “Asfalta Manaus”, que em mais de dois meses de execução já recuperou mais de mil ruas da meta de 10 mil vias asfaltadas. Buscando manter esse ritmo de trabalho, o prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, nesta terça-feira, 2/8, os serviços realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) nos bairros Monte das Oliveiras e Coroado, nas zonas Norte e Leste da cidade.

“Na comunidade Ouro Verde, no Coroado, 32 ruas serão recuperadas. Já fizemos a quinta via e vamos mudar a cara deste local, vai ser uma transformação. Estou aqui próximo de lideranças comunitárias e agora estamos mudando a realidade de Manaus, assim como vamos mudar a realidade do Ouro Verde. Fomos também ao bairro Monte das Oliveiras, onde já asfaltamos 100 ruas no ano passado e estamos recuperando mais 13. A recuperação total dessas vias faz com que nós possamos dar uma melhor qualidade de vida para a população”, assegurou Almeida.

A rua São Damião, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte, recebeu os serviços de infraestrutura. Para garantir um resultado de qualidade, o trabalho é feito por etapas, com a fresagem, que é a remoção da camada antiga do pavimento, para, em seguida, ocorrer a aplicação do novo asfalto.

Já no bairro Coroado, na zona Leste, 32 ruas vão receber um novo pavimento e cinco vias secundárias já foram totalmente recuperadas. A chegada das máquinas na comunidade Ouro Verde foi motivo de alegria para os moradores da área, que nos últimos anos não viam serviços de recapeamento na via.

“Quero agradecer ao prefeito, que está asfaltando todo nosso parque tucano, agregando as melhorias na comunidade. Só tenho a agradecer por esse empenho e excelente trabalho. Nosso muito obrigado, mesmo”, disse o líder comunitário Muralha.