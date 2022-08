Prefeitura de Manaus cadastra taxistas para receber auxílio com parcelas no valor de R$ 1 mil

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou o cadastramento de 1.670 taxistas auxiliares elegíveis que poderão receber o Benefício Emergencial aos Motoristas de Táxis (Bem-Taxista), conhecido como Auxílio Taxista, do governo federal, com parcelas no valor de R$ 1 mil.

Continua depois da Publicidade

O vice-presidente de Transporte do IMMU, Alexandre Frederico, acredita que o auxílio trará um grande apoio aos profissionais. “Esses taxistas, que serão beneficiados com o Auxílio Taxista, também passaram por momentos muito difíceis durante a pandemia, ocasião em que o público pouco saía as ruas. Depois disso, veio o aumento da gasolina, outro baque forte no bolso de quem ganha a vida no volante. Enviamos as listas dos permissionários e seus auxiliares e esperamos com isso que tenham melhoria na qualidade de suas vidas”, destacou.

No início de agosto, o IMMU já havia realizado o cadastramento de 3.723 taxistas de Manaus e, agora, mais trabalhadores se somam aos elegíveis a receber o benefício oferecido pelo governo federal. Os profissionais contemplados devem estar com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e alvará em vigor no dia 31 de maio de 2022.

O pagamento ocorrerá por meio da portaria MTP 2162/2022 que prevê o auxílio aos taxistas de todo país. O Ministério do Trabalho e Previdência fará a análise final de toda a documentação, cruzando dados como CPF e CNH dos taxistas.

Continua depois da Publicidade

A definição das datas, dos valores e da quantidade de parcelas a serem pagas são de responsabilidade do governo federal, que faz os repasses diretamente aos beneficiados.