Prefeitura de Manaus convoca médicos aprovados no concurso da Semsa

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, David Almeida, nomeou, por meio do Decreto de 30 de março de 2023, publicado na edição 5557 do Diário Oficial do Município (DOM), mais 23 médicos aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o cargo de clínico geral em regime de 40 horas semanais de trabalho. Os médicos nomeados foram classificados entre a posição 101 e a 123, conforme resultado final do concurso (Edital 001/2021), que ofereceu 124 vagas exclusivas para a categoria.

De acordo com o Edital de Convocação, publicado na Edição 5558, de 31 de março, os profissionais nomeados devem se apresentar a partir da próxima segunda-feira, 3/4, para os procedimentos de posse. O prazo final para apresentação é no dia 28/4.

O decreto de nomeação e o edital de convocação podem ser consultados no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no item Concursos, ou diretamente pelo link https://semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

“Esta é a oitava nomeação de médicos feita desde julho do ano passado, quando o município deu início ao chamamento dos aprovados”, observa a titular da Semsa, Shádia Fraxe, destacando que a prefeitura estabeleceu um cronograma definindo que até o próximo ano todos os aprovados para as 2.001 vagas oferecidas pelos três editais do concurso sejam chamados. “Até o momento, foram convocados aproximadamente 1.200 profissionais. Temos mais uma grande convocação prevista para o segundo semestre deste ano e o restante dos aprovados será chamado ao longo de 2024”, detalha a secretária.

Procedimentos

A Diretoria de Gestão e da Regulação do Trabalho em Saúde (Dtrab), Mircleide Santana, explica que os profissionais nomeados devem, primeiramente, acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br para realização de cadastro e inserção digital de documentos, listados no Anexo II do edital de convocação. “São documentos de identificação, comprovantes e certidões considerados obrigatórios para o procedimento de posse, por isso, orientamos que os convocados reúnam todos eles e façam a inserção nos campos corretos”, ressalta a diretora.

Fazem parte da lista itens como identidade, CPF, título de eleitor (com comprovantes de votação das últimas eleições ou certidão de quitação eleitoral), certificado de reservista ou carta patente, comprovante de residência, documento de identificação e CPF dos filhos menores de idade, CPF do cônjuge, certidões negativas de antecedentes criminais (estadual e federal), atestado de sanidade física e mental, comprovante de imunização contra a Covid-19, com o esquema vacinal completo.

Além desses, são exigidos diploma de graduação, com histórico, registro no Conselho Profissional, com comprovante de quitação da anuidade, comprovante de residência com CEP (de Manaus) e extrato ou cartão de conta bancária do Bradesco em Manaus, e uma foto 3×4.

Como documentos extras, devem ser apresentados o Protocolo de Exoneração de Cargo, se houver acúmulo de cargos não permitidos; e a declaração e Acúmulo de Cargo Público, se houver, com carga horária de trabalho.

“Concluído o cadastro, o profissional deve comparecer à sede da Semsa, com a cópia dos documentos indicados no edital e os originais, para conferência, atentando para o prazo final de 28 de abril”, orienta Mircleide.

Os convocados devem se dirigir ao auditório da instituição (avenida Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, onde serão dadas as orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e verificados os pré-requisitos para a posse.