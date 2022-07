Prefeitura de Manaus convoca professores aprovados em Processo Seletivo; confira

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus realizou a convocação de 46 professores de ciências e matemática selecionados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2021. A relação dos convocados foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nº 5.391, desta segunda-feira, 25/7. Esses professores serão lotados em escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) que atendem estudantes do 6º ao 9º ano.

Os selecionados devem aguardar o contato da Comissão de Investidura da Semed, que inicia nesta terça-feira, 26/7, e vai até o dia 9 de agosto. Todas as orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de documentos serão feitas pelo endereço eletrônico comissã[email protected].

A secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, reforçou que a convocação desses professores é a garantia que a gestão do prefeito David Almeida busca uma Educação de qualidade para Manaus. “Essas convocações estão sendo realizadas conforme o plano de governo do prefeito David Almeida. Esses educadores entram na prefeitura para ajudar a educação municipal no objetivo de alcançar a melhor educação do Brasil”, declarou a titular da pasta.

Documentos

Os aprovados devem ter em mãos os originais e cópias dos documentos listados no edital, como CPF, comprovante de residência, título de eleitor, PIS/Pasep, diploma e histórico escolar, certidão de casamento, identidade dos filhos e certificado de reservista, dentre outros.