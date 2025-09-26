A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeitura de Manaus cria linha de ônibus especial para atender público do Jungle Matsuri; confira

Linha temporária vai ligar a Praça da Saudade ao Jungle Matsuri com horários exclusivos e tarifa comum.

Por Natan AMPOST

26/09/2025 às 00:00

Notícias de Manaus – Para garantir a comodidade e o fácil acesso do público ao evento Jungle Matsuri, que acontece neste final de semana, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), anunciou a criação de uma linha de ônibus temporária para atender o público que irá ao festival de cultura japonesa. A linha será identificada com uma placa indicando “Jungle Matsuri” no para-brisa do veículo.

A linha fará o trajeto direto entre a praça da Saudade e o Centro de Convenções Vasco Vasques, local do evento, passando pelo Terminal de Integração 1. O veículo não fará paradas em outros locais durante o trajeto. A operação terá início nesta sexta-feira, 26/9, e se estenderá até o domingo, 28/9, com uma frota dedicada e horários programados para cobrir os momentos de maior movimento. O valor a ser cobrado será a passagem normal e ainda irá aceitar normalmente os cartões Passa Fácil.

De acordo com o IMMU, a iniciativa busca oferecer uma alternativa de transporte público eficiente e segura para os visitantes do evento, incentivando o uso do coletivo e ajudando a diminuir o fluxo de veículos particulares na área do festival.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

O IMMU recomenda que os usuários do transporte fiquem atentos aos horários de partida para planejar sua ida e volta do evento.

Programação da linha especial:

Sexta-feira, dia 26: As partidas da praça da Saudade ocorrerão nos seguintes horários: 17h, 18h05, 19h05, 20h05, 21h05 e 22h.

Sábado, dia 27: Com o aumento do fluxo de visitantes, os ônibus sairão da praça da Saudade nos horários: 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h35, 17h30, 18h30, 19h25, 20h20, 21h10 e 22h.

Domingo, dia 28: No último dia do evento, os veículos partirão da Praça da Saudade nos seguintes horários: 10h30, 11h25, 12h20, 13h15, 14h10, 15h05, 16h, 16h55, 17h50, 18h45, 19h35 e 20h25.

