Prefeitura de Manaus dá início à operação ‘Cheia 2023’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), realizou, na manhã desta sexta-feira, 19/5, o lançamento oficial da operação “Cheia 2023”, com o objetivo de minimizar o prejuízo material e socioeconômico ocasionado pela alta do rio Negro, cujo nível, no município, já atingiu a cota de inundação ao passar da marca dos 27,50 metros.

O anúncio foi feito a partir de uma coletiva de imprensa realizada no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado na zona Centro-Sul de Manaus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após o rio Negro atingir a marca de 27,50 metros, quando se recomenda o início da construção das passarelas, a Prefeitura de Manaus lança a operação “Cheia 2023” e apresenta o desenvolvimento do trabalho de construção de pontes, que iniciou quando a cota estava, ainda, em 27,22 metros, se antecipando à subida das águas.

O vice-prefeito e chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, na ocasião representando o prefeito David Almeida, detalhou alguns dos trabalhos já em curso da operação, que conta com mais de 588 metros de pontes construídas nos bairros São Jorge, na zona Oeste, e Educandos, na zona Sul, também destacando os avanços da gestão municipal na garantia de R$ 600 milhões em investimentos e apoio federal a famílias carentes do município.

“Acho que esse é o grande diferencial da gestão do prefeito David Almeida: se antecipar aos problemas. Já temos em curso operações para a construção de pontes e visitas aos pontos mais críticos de cheia, por exemplo. Mas, para além disso, as pessoas não desejam apenas cuidados paliativos, elas clamam por uma solução definitiva, e exatamente por essa ótica é que o prefeito vem trabalhando, trazendo boas notícias de Brasília e praticamente deixando já garantidos ao Tesouro público o acesso a R$ 600 milhões, o que, se Deus quiser, tornará possível a construção de 5 mil novas moradias populares, nos permitindo criar um horizonte de expectativas, onde poderemos retirar definitivamente a população dessas zonas de risco”, ressaltou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ação integrada

Na ocasião, o secretário-executivo da Defesa Civil, Gladiston Silva, informou que a acessibilidade dos moradores dos bairros São Jorge, zona Oeste, e Educandos, zona Sul, está garantida, com mais de 500 metros de pontes construídas. A estimativa é de que o bairro Aparecida seja o próximo a receber as estruturas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nos antecipamos à cheia do rio Negro e estamos trabalhando, incansavelmente, para dar resposta com 580 metros de pontes já construídos, para que as famílias não sofram e percam o seu direito de ir e vir”, afirmou.

A Semseg, em conjunto com as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Infraestrutura (Seminf), está elaborando um plano de trabalho para definir as próximas ações nas áreas urbana, ribeirinha e rodoviária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A operação ‘Cheia 2023’ é um evento, porque ela envolve várias secretarias, não é só a Defesa Civil e a Semseg. Envolve Limpeza Pública, a Saúde, a Assistência Social e o Fundo Manaus Solidária, órgãos federais, estaduais, com esforço conjunto para garantir desde uma cesta básica até recursos para reconstrução para áreas que sofrem e prejudicam pessoas”, destacou o titular da pasta, Sérgio Fontes.

Assistência Social

Durante o evento, o secretário da Semasc, Eduardo Lucas, apresentou o plano de ação da secretaria para a realização dos atendimentos, cadastros e o pagamento e distribuição de diferentes tipos de benefícios ao longo dos dois meses de operação.

Durante esse período, serão pagos mais R$ 4,8 milhões em Auxílio Aluguel, benefício pago em duas parcelas de R$ 600, R$ 4,5 milhões em benefícios eventuais (kits de limpeza, cestas básicas, colchões etc.) e outros R$ 51,8 mil em materiais de consumo e serviços terceirizados necessários para a viabilização do atendimento à população.

“Ainda que, ao que tudo indique, não tenhamos uma cheia tão grave quanto a de anos anteriores, estamos preparados para atender até 4 mil famílias com serviços e benefícios da política de Assistência Social. Fico muito alegre em poder participar desta gestão do prefeito David Almeida, porque vemos, em operações como essa, a integração entre as diversas secretarias, o que torna mais eficaz e rápido o atendimento às famílias atingidas por situações como essa ou como durante as fortes chuvas do mês de março. É a harmonia desse trabalho que diferencia a Prefeitura de Manaus, e quem ganha com isso é a população”.

De acordo com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o segundo alerta de cheia estima que a cota de 2023 não deve ultrapassar a marca de 28,51 metros, o que será confirmado no próximo alerta que tem divulgação prevista para o dia 31 deste mês. A maior cheia do rio Negro foi registrada em 2021, quando as águas chegaram à marca de 30,02 metros, segundo a medição do porto de Manaus.

Redação AM POST