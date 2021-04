Prefeitura de Manaus decreta ponto facultativo nesta Quinta-Feira Santa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais nesta Quinta-Feira Santa, 1º/4, dia que antecede o feriado nacional da Sexta-Feira da Paixão, no calendário cristão. O decreto foi publicado na edição nº 5.065, do Diário Oficial do Município (DOM), desta terça-feira, 30/3. Entretanto, estarão mantidos os serviços essenciais durante a Semana Santa.

Manausmed

O Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed) informa que os atendimentos presenciais, agendados para esta quinta-feira, 1°/4, pelo http://manausmed.cucco.com.br, serão transferidos para a próxima semana.

Os segurados receberão comunicado via e-mail, com as novas datas de atendimento. Para mais informações, o Manausmed disponibiliza atendimento via WhatsApp, pelo número (92) 98842-2923.

Na segunda-feira, 5/4, o atendimento ao público retorna em novo horário, das 8h às 14h. Uma mudança que visa dar mais celeridade aos procedimentos de autorização de exames e demais procedimentos.

Limpeza

Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem normalmente a programação no ponto facultativo na Quinta-Feira Santa. As atividades de coleta domiciliar, capina, varrição, limpeza de igarapés e mutirão acontecem sem alterações também. No feriado, os serviços funcionam em expediente de plantão, com varrição nas principais avenidas e centro de Manaus e coleta.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa sobre os horários de funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou e mercado municipal Adolpho Lisboa, no ponto facultativo e feriado da Semana Santa.

As galerias Espírito Santo e dos Remédios, no Centro, funcionarão de 9h às 18h, nesta quinta-feira e sábado, 1º/4 e 3/4. No feriado religioso, estarão fechadas para o público.

Já o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, vai funcionar na Quinta-Feira Santa e sábado, no horário de 8h às 18h. Na Sexta-Feira Santa e domingo, o centro comercial estará fechado.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, vai funcionar das 7h às 17h. As feiras abastecedoras receberão o público das 4h às 20h (Manaus Moderna, Panair, feira da Banana e Produtor).

Saúde

A Prefeitura de Manaus montou um esquema especial de serviços de saúde, que irá funcionar durante o feriado da Semana Santa, com ponto facultativo nesta quinta-feira, 1º/4, seguido da Sexta-Feira da Paixão, 2, Sábado de Aleluia, 3, e Domingo de Páscoa, 4. Além dos serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), como a maternidade Dr. Moura Tapajóz e o Samu 192 Manaus, que operam em sistema de plantão, haverá atendimento em unidades de saúde e vacinação contra a Covid-19. O único dia em que não haverá funcionamento é na Sexta-Feira Santa.

Para assegurar o cumprimento do cronograma de vacinação contra a Covid-19 junto à população de 55 a 59 anos, com comorbidades, além dos idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde programados para tomar a segunda dose da vacina, oito postos de vacinação estarão funcionando na quinta-feira e no sábado, das 9h às 16h: Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova; Universidade Paulista (Unip), no Parque 10 de Novembro; Centro Cultural Povos da Amazônia, Crespo; Universidade Nilton Lins, em Flores; Clube do Trabalhador do Sesi/AM, no Aleixo; Balneário do Sesc/AM, no Planalto; e Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), no D. Pedro; e a Escola de Enfermagem, em Adrianópolis, que atende exclusivamente os trabalhadores de saúde agendados para receber a segunda dose.

A clínica da família Carmen Nicolau, no Lago Azul, zona Norte, estará aberta todos os dias da Semana Santa – de quinta-feira a domingo, para atendimento das 8h às 18h.

Na quinta-feira, 1º/4, farão atendimentos de demanda livre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Nilton Lins, na zona Centro-Sul; Leonor de Freitas, na Compensa, zona Oeste; e a José Amazonas Palhano, no São José 1, zona Leste da cidade.

No sábado, 3/4, as dez UBSs de horário ampliado funcionarão das 8h às 12h, também para atendimento à livre demanda.

UBSs de horário ampliado:

1. UBS José Rayol dos Santos;

2. UBS Morro da Liberdade;

3. UBS Deodato de Miranda Leão;

4. UBS Leonor de Freitas;

5. UBS José Amazonas Palhano;

6. UBS Balbina Mestrinho;

7. UBS Sálvio Belota;

8. UBS Áugias Gadelha;

9. UBS Leonor Brilhante;

10. UBS Alfredo Campos.

Os endereços podem ser consultados no site da Semsa: https://semsa.manaus.am.gov.br.

*Com informação da Assessoria de Imprensa