Prefeitura de Manaus divulga calendário para agendamento de castração de cães e gatos

A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta quarta-feira, 26/4, o calendário com as datas para agendamento de castração de cães e gatos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), até a primeira quinzena de junho. As próximas datas para agendamento são os dias 12/5 e 31/5 e 14/6.

O cadastro e agendamento de castração são serviços realizados exclusivamente pela internet, a partir do link http://ccz.manaus.am.gov.br. “O tutor do animal deve acessar esse link e preencher os dados solicitados, antes das datas disponíveis para o agendamento de castração”, explica o diretor do CCZ, Rodrigo Araújo.

Nas datas disponíveis para agendamento de castração o tutor deve acessar novamente o link e solicitar o agendamento. “É importante deixar bem claro que o horário de liberação das vagas é a partir das 7h30, com número de vagas limitado e o preenchimento dessas vagas se dá por ordem de chegada da solicitação de agendamento no sistema”, enfatiza Araújo.

O diretor também lembra que o serviço de castração é exclusivo para animais com idade mínima de cinco meses. “O animal também precisa estar em bom estado de saúde para que o procedimento cirúrgico seja realizado com sucesso”.

Os procedimentos de castração são realizados no próprio CCZ e é importante ressaltar que, as pessoas que têm seu agendamento confirmado, devem comparecer à unidade no dia e horário agendados, juntamente com seu animal.

Rodrigo lembra que a castração é um procedimento cirúrgico simples e que os tutores recebem toda a orientação necessária sobre os cuidados que devem ter para que o animal se recupere e mantenha seu quadro de saúde. “A castração é um processo seguro e os cuidados pós-cirúrgicos são bem simples e fáceis de serem executados”, finaliza.