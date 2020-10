Prefeitura de Manaus divulga funcionamento de atividades essenciais no feriado

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus mantém o funcionamento dos serviços essenciais na próxima segunda-feira (12), feriado nacional que marca o Dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil.

Na área da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que, no feriado religioso, a maternidade Moura Tapajóz, na avenida Brasil, nº 1.335, bairro Compensa 1, Zona Oeste, estará aberta à população 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Manaus) também irá manter o plantão, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192.

O programa de Profilaxia da Raiva Humana, que funciona na UBS José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, conjunto Chapada, Flores, Zona Centro-Sul, vai atender no horário de 8h às 12h.

A clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul, zona Norte, também manterá o funcionamento de 8h às 18h, especialmente para acolher os casos suspeitos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e outras síndromes respiratórias.

Já as demais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e policlínicas estarão fechadas. Neste sábado, 10/10, as dez unidades de horário ampliado da Semsa funcionam normalmente, no horário de 8h às 12h.

Limpeza

A atividade de coleta domiciliar, executada pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) não vai parar neste feriado de 12 de outubro. Todos os roteiros seguem sem mudanças, inclusive para as remoções com caçamba.

Os demais serviços de capinação, limpeza de igarapés, jardinagem, mutirão de limpeza e conscientização funcionarão em ritmo de plantão, reforçando mais a varrição da cidade nas principais avenidas.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa os horários de funcionamento dos centros de comércio popular e no mercado municipal Adolpho Lisboa, no feriado da próxima segunda-feira.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga (Manaus Moderna), Centro, funciona de 6h às 12h.

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, Centro, estará com as portas abertas de 8h às 15h. O mesmo horário será mantido na galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro.

O shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, funciona de 8h às 19h.

