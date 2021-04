Prefeitura de Manaus diz que obra onde pedreiros morreram soterrados estava irregular

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), esclarece que a obra onde ocorreu um acidente com duas vítimas fatais, nesta segunda-feira, 26/4, na rua Álvares de Azevedo, conjunto Aruanã, bairro Compensa, zona Oeste, obteve alvará de construção n.º 14.354 no ano de 2019. No dia 10 de dezembro de 2020 foi notificada e autuada (embargada) pelo Implurb, para providenciar a renovação de alvará. No dia 11, o proprietário foi informado novamente da necessidade de renovação da licença da obra no prazo de 20 dias.

O Implurb ressalta que o proprietário foi notificado a manter a construção paralisada (embargada) até a regularização e emissão da respectiva renovação de alvará de construção. Assim, a construção, se estava sendo realizada, estava irregular, sendo de total responsabilidade do seu proprietário e do responsável técnico.

* Com informações da assessoria de imprensa