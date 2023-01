Prefeitura de Manaus economizará até 85% com indenizações para construção de complexos viários

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus economizará entre 80% e 85% com indenizações para a construção dos complexos viários Rei Pelé, na Bola do Produtor; e Prefeito José Fernandes, entre as avenidas Rio Branco e das Torres. Ambos tiveram as ordens de serviço dadas pelo prefeito David Almeida nesses primeiros dias de 2023.

“Com os estudos que fizemos, nós reduzimos de 80% a 85% o custo com desapropriações. E isso com tecnologia, com análise técnica e a otimização dos projetos”, destacou o prefeito, durante o lançamento do complexo da avenida das Torres, nessa quarta-feira (4/12). Com a maior eficiência na aplicação dos recursos públicos, a prefeitura pode investir em outras áreas.

Os dois complexos são fruto da parceria entre a Prefeitura de Manaus e o Governo do Amazonas, com o propósito de resolver pontos de estrangulamento do trânsito na capital amazonense. Além disso, fazem parte do pacote de obras estruturantes que o prefeito preparou para este ano de 2023.

O sistema viário na Bola do Produtor será o maior de Manaus, com quatro alças e 16 direções; e o da avenida das Torres, com 12 direções. O primeiro está orçado em R$ 82 milhões e o segundo, em R$ 49 milhões. As duas obras acontecerão, simultaneamente, com duração de 18 a 24 meses. “Mas vamos trabalhar para concluir antes desse prazo”, ressaltou o prefeito.

EFICIÊNCIA E ECONOMIA

A otimização dos recursos públicos se tornou uma marca da gestão David Almeida. Dados da Comissão Municipal de Licitação (CML) mostram que a Prefeitura de Manaus economizou mais de R$ 690 milhões, com a otimização dos processos licitatórios e estímulo à maior concorrência para a contratação de produtos e serviços para a gestão municipal.