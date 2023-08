Prefeitura de Manaus entrega cheques simbólicos aos contemplados da campanha Nota Premiada

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), entrega, nesta terça-feira, 15/8, às 9h, os cheques simbólicos aos felizardos do sorteio nº 2023-06 da campanha Nota Premiada Manaus. A cerimônia de entrega das premiações ocorrerá no auditório da Subsecretaria da Receita da Semef, anexo do Manaus Atende, localizado na avenida Japurá, nº 493, Centro.

Neste sorteio, 27 participantes cadastrados, que exigiram o CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços (NFS), foram contemplados. A maior premiação, no valor de R$ 30 mil, será paga à Ângela Franquilino de Souza. Ela indicou o Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Amazonas (Gacc-AM) para receber a premiação social de R$ 15 mil, o que equivale a 50% da premiação principal.

A relação completa com os contemplados neste sorteio está disponível na página http://notapremiada.manaus.am.gov.br/ganhadores

SERVIÇO:

O quê – Entrega dos cheques simbólicos da campanha Nota Premiada Manaus

Quando – Terça-feira, 15/8

Horário – 9h

Local – Auditório da Subsecretaria de Receita da Semef (anexo Manaus Atende), avenida Japurá, nº 493, Centro

