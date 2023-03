Prefeitura de Manaus entrega R$ 150 mil em premiações do primeiro sorteio do ano da Campanha Nota Premiada

Redação AM POST*

Um total de R$ 150 mil em premiações foi entregue nesta sexta-feira, 17/3, pela Prefeitura de Manaus aos 20 contemplados do primeiro sorteio de 2023 da campanha Nota Premiada. A cerimônia de entrega ocorreu na Subsecretaria da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), localizada na avenida Japurá, nº 488, Centro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O subsecretário da Receita da Semef, Armínio Pontes, que coordena a campanha, recebeu os ganhadores já anunciando o incremento das premiações dos sorteios previstos para este ano. “Devido ao sucesso da nossa campanha e todo o apoio importante que as instituições sociais têm recebido, o prefeito de Manaus, David Almeida, determinou o aumento das premiações, que já passam a valer a partir deste primeiro sorteio do ano”, noticiou.

De acordo com Pontes, um prêmio de R$ 30 mil foi acrescentado às premiações mensais. No total são 20 premiações que totalizam R$ 100 mil. As premiações sociais também aumentaram. Para cada prêmio sorteado, a instituição indicada pelo ganhador ganha o equivalente a 50% do prêmio. Até o ano passado esse repasse às instituições equivalia a 40%.

A ganhadora do primeiro prêmio de R$ 30 mil da campanha foi a Tayciane Marinho. Ela declarou que sempre acreditou e já tem até planos para gastar o prêmio. “Sempre acreditei e apoiei essa campanha, pois além de contribuir com a arrecadação de recursos para a nossa cidade, as instituições de caridade também são beneficiadas. O prêmio veio em ótima hora e vou usar para comprar o enxoval do meu filho”, declarou Tayciane, que está grávida de quatro meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A felizarda indicou para receber a premiação social de R$ 15 mil a Associação Educacional e Beneficente Pão e Vida (Nacer). Cleslei Rodrigues, diretor da associação, esteve presente para receber o prêmio e garantiu que o valor beneficiará muito as ações sociais das crianças atendidas.

“Com isso poderemos continuar investindo no futuro das crianças que atendemos, com kit escolares, educação, alimentação. Abrigamos 27 crianças em situação de vulnerabilidade e, indiretamente, mais 150 crianças da nossa comunidade”, declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A lista completa dos felizardos deste primeiro sorteio da Nota Premiada Manaus está disponível no site da campanha, onde também poderá ser feita a inscrição para participar dos próximos sorteios: notapremiada.manaus.am.gov.br.