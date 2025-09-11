Prefeitura de Manaus esclarece paralisação dos rodoviários; confira

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esclareceu que a paralisação dos rodoviários desta quinta-feira (11/9) não decorre de débito da gestão municipal. Segundo a nota, todos os pagamentos sob responsabilidade da prefeitura estão quitados até setembro.

O município reforça que os subsídios estadual e municipal são essenciais para manter o equilíbrio financeiro do sistema e viabilizar que as empresas cumpram seus compromissos, inclusive trabalhistas. Para assegurar a continuidade do serviço e reduzir o impacto à população, o IMMU oficiou a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) solicitando que os valores referentes ao transporte de estudantes da rede estadual, atualmente em processo judicial, sejam repassados diretamente ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Caberá ao Sinetram, como representante das operadoras, efetuar o repasse às companhias responsáveis, garantindo o pagamento aos trabalhadores e a regularidade do serviço. A prefeitura afirma que esse fluxo financeiro é necessário para estabilizar temporariamente a operação enquanto se resolvem as pendências judiciais relativas ao custeio do transporte de estudantes.

A gestão municipal reafirma que cumpre rigorosamente suas obrigações, atua com transparência e seguirá defendendo os trabalhadores do transporte e a população que depende diariamente do sistema coletivo. O Executivo diz manter diálogo com as demais esferas e com o setor para evitar novos prejuízos ao usuário e restabelecer a normalidade no menor tempo possível.