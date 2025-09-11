A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Prefeitura de Manaus esclarece paralisação dos rodoviários; confira

IMMU pede à PGE repasse direto de recursos do transporte escolar ao Sinetram para assegurar salários e continuidade do serviço, e afirma estar com os pagamentos em dia.

Por Beatriz Silveira

11/09/2025 às 19:05 - Atualizado em 11/09/2025 às 19:08

Ver resumo

Notícias de Manaus –  A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esclareceu que a paralisação dos rodoviários desta quinta-feira (11/9) não decorre de débito da gestão municipal. Segundo a nota, todos os pagamentos sob responsabilidade da prefeitura estão quitados até setembro.

PUBLICIDADE

O município reforça que os subsídios estadual e municipal são essenciais para manter o equilíbrio financeiro do sistema e viabilizar que as empresas cumpram seus compromissos, inclusive trabalhistas. Para assegurar a continuidade do serviço e reduzir o impacto à população, o IMMU oficiou a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) solicitando que os valores referentes ao transporte de estudantes da rede estadual, atualmente em processo judicial, sejam repassados diretamente ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Leia também: Greve paralisa 100% da frota e surpreende usuários em Manaus

PUBLICIDADE

Caberá ao Sinetram, como representante das operadoras, efetuar o repasse às companhias responsáveis, garantindo o pagamento aos trabalhadores e a regularidade do serviço. A prefeitura afirma que esse fluxo financeiro é necessário para estabilizar temporariamente a operação enquanto se resolvem as pendências judiciais relativas ao custeio do transporte de estudantes.

A gestão municipal reafirma que cumpre rigorosamente suas obrigações, atua com transparência e seguirá defendendo os trabalhadores do transporte e a população que depende diariamente do sistema coletivo. O Executivo diz manter diálogo com as demais esferas e com o setor para evitar novos prejuízos ao usuário e restabelecer a normalidade no menor tempo possível.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Manaus

Parte dos ônibus volta a circular em Manaus após dia de paralisação total

Após paralisação por atraso salarial, operação retorna de forma parcial.

há 1 minuto

Manaus

Wilson Lima fala da paralisação dos ônibus em Manaus e diz que repasse de R$ 19 milhões do Passe Livre Estudantil já foi feito

Segundo o governador, o Estado cumpre rigorosamente sua responsabilidade de repassar os valores referentes ao benefício.

há 15 minutos

Polícia

PC-AM divulga imagem de homem procurado por sequestro e estupro em Manaus

Denúncias podem ser feitas pelo (92) 99364-9797 e 181, com sigilo garantido.

há 25 minutos

Brasil

Após condenação no STF, Bolsonaro ganha redução de pena por causa da idade

Como o réu tem mais de 70 anos, o Código Penal prevê redução na pena aplicada.

há 54 minutos

Manaus

Prefeito de Manaus David Almeida se manifesta sobre paralização no transporte coletivo; veja o que ele disse

David Almeida alertou sobre os impactos da paralisação na arrecadação do sistema de transporte.

há 54 minutos