Prefeitura de Manaus garante acordo entre rodoviários e empresas de ônibus e evita greve de ônibus

Notícias de Manaus – A greve do transporte coletivo que estava prevista para acontecer nesta terça-feira (26) em Manaus foi suspensa após acordo entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. A negociação contou com acompanhamento direto da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A paralisação havia sido anunciada no fim de semana e gerou preocupação entre os moradores da capital amazonense, que dependem dos ônibus diariamente para chegar ao trabalho, às escolas e aos demais compromissos. Caso tivesse sido confirmada, a greve teria paralisado completamente o sistema de transporte público, afetando milhares de usuários.

Acordo garante funcionamento do transporte coletivo

Com a mediação do IMMU, representantes dos trabalhadores e das empresas conseguiram chegar a um entendimento que evitou a paralisação. A principal reivindicação da categoria era o cumprimento de obrigações trabalhistas e benefícios que, segundo os rodoviários, estavam sendo pagos com atrasos frequentes.

Após as tratativas, o Sinetram se comprometeu a atender às demandas apresentadas, o que levou à decisão de cancelar a greve. Assim, os ônibus continuam circulando normalmente em Manaus, garantindo a mobilidade da população.

Prefeitura reforça compromisso com a população

Em nota, a Prefeitura de Manaus destacou que a prioridade é assegurar que a população não sofra com interrupções no serviço. O órgão ressaltou que o transporte coletivo é essencial para o funcionamento da cidade e que seguirá acompanhando de perto as negociações entre trabalhadores e empresários para evitar novas crises.

“A Prefeitura de Manaus está comprometida em garantir que o sistema de transporte público funcione com regularidade e segurança. Nosso foco é proteger o direito da população à mobilidade urbana”, destacou o comunicado.

Transporte segue em alerta

Apesar do acordo, os rodoviários afirmam que continuarão atentos ao cumprimento do que foi estabelecido. A categoria não descarta novas paralisações caso os atrasos em pagamentos e benefícios voltem a ocorrer.

Por enquanto, a medida trouxe alívio para os usuários do transporte público, que temiam enfrentar transtornos já no início da semana. O sistema seguirá monitorado pela Prefeitura, que pretende manter diálogo permanente para evitar que novas greves prejudiquem a rotina da cidade.