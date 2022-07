Prefeitura de Manaus garante assistência social às famílias atingidas pelo incêndio no bairro São Jorge

Redação AM POST

O prefeito David Almeida determinou que o Comitê de Gestão de Crises fosse ativado no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), tão logo tomou conhecimento, na noite de terça-feira, 26/7, de um incêndio que desalojou 13 famílias e destruiu 16 casas, na rua Ambrósio Ayres, beco Jesus me Deu, bairro São Jorge, zona Oeste.

Continua depois da Publicidade

Agentes da Defesa Civil, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e também assistentes sociais da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) realizaram o atendimento inicial, ainda pela noite e primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, 27/7.

As famílias foram encaminhadas para o ginásio Ninimberg Guerra, no próprio bairro, onde ficarão abrigadas, e o serviço de triagem está sendo realizado no ginásio. Na manhã desta quarta-feira, 27/7, novo levantamento será feito na área para possível identificação de mais famílias afetadas. Não houve vítimas no local.

“O prefeito David Almeida nos deu a missão ainda na noite de terça, para que a Defesa Civil de Manaus atuasse desde as primeiras horas do sinistro com a equipe de plantão em apoio ao Corpo de Bombeiros. Junto com a Semasc, nós já entregamos itens eventuais como colchões, água e alimentos, auxiliando e acolhendo as famílias”, afirmou José Mendes, chefe de Divisão de Respostas.

Continua depois da Publicidade

“As famílias serão inseridas no programa Auxílio Aluguel e irão receber benefícios eventuais, como cestas básicas, além de fogão e geladeira. Também iremos auxiliar as famílias na emissão de segunda via do RG e da Certidão de Nascimento das crianças”, declarou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Apuração preliminar do CCC indica que o incêndio teria começado por volta das 19h, atingindo 13 residências.

Continua depois da Publicidade

Além da Defesa Civil e da Semasc, a Guarda Municipal também está com equipe completa, garantindo a segurança das famílias e do espaço, que segue sob o controle do Corpo de Bombeiros.

Campanha para arrecadação de vestuário

Continua depois da Publicidade

A Semasc vai iniciar uma campanha para arrecadar peças de vestuário para crianças, homens e mulheres. Quem quiser doar qualquer tipo de peça, novas ou usadas em bom estado de conservação, pode fazer as entregas na sede da Semasc, localizada na avenida Ayrão, no Centro, setor de gabinete.

* Com informações da assessoria de imprensa