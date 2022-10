Prefeitura de Manaus garante monitoramento do Boi Manaus 2022

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), levou toda a estrutura de monitoramento da capital amazonense para o Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, buscando garantir que o Boi Manaus 2022 seja o maior de todos os tempos, e dando apoio aos os órgãos de segurança e operacionais.

São mais de 20 câmeras espalhadas por toda a área e entorno com tecnologia de reconhecimento de características e busca por aparência, além da leitura de placas. Essas ferramentas auxiliam os principais serviços do estado e município, como trânsito, transporte e conselho tutelar. De acordo com o superintendente do CCC, Sandro Diz, o monitoramento tem sido o diferencial da atuação municipal em grandes eventos.

“Nós temos mais de 20 câmeras visualizando todo o espaço e entorno do sambódromo com o objetivo de garantir não apenas a segurança, mas, principalmente, a continuidade dos serviços e dando pronta resposta aos possíveis gargalos e ocorrências que possam vir a ter. A determinação do prefeito é que tenhamos o maior Boi Manaus de todos os tempos e não tem como garantir isso sem esse serviço”, afirma.

Sandro garantiu ainda que a tecnologia das câmeras permite a aproximação para análise detalhada em todo o espaço, o que somado à busca por aparência permite que situações em que menores de idade se perdem dos responsáveis, possam ser rapidamente solucionadas.

Já o subsecretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Alberto Neto, conta como a atuação conjunta da prefeitura por meio do CCC tem sido fundamental para a execução dos serviços.

“Apesar de atuarmos com mais de 80 homens no evento, o monitoramento consegue observar pontos estratégicos que podem se perder a olho nu, por isso mantemos também nossos agentes na sala operacional acompanhando cada imagem e antecipando qualquer possível ocorrência que possa ter quando houver movimentação suspeita”, disse Neto.

Além da sala de monitoramento montada especialmente para o Boi Manaus, o serviço continua no Centro de Cooperação da Cidade com mais de 150 câmeras acompanhando a movimentação.