Prefeitura de Manaus inicia a retirada do primeiro lote de pulseiras do #SouManaus 2023

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), inicia, nesta segunda-feira, 28/8, a partir das 13h, a troca das pulseiras que garantem o acesso gratuito aos locais de programação do “#SouManaus – Passo a Paço 2023”, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro no centro histórico da capital amazonense.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, essa retirada das pulseiras comprova o compromisso da atual gestão municipal em realizar um festival organizado e seguro para a população.

“Essa etapa da retirada das pulseiras é uma das mais importantes, pois faz parte desta organização implementada pela Prefeitura de Manaus. A expectativa é que mais de 150 mil pessoas passem pelo #SouManaus a cada dia de festival. E para facilitar a troca das pulseiras, espalhamos os pontos de troca em todas as zonas da cidade”, explicou Cardoso.

Pontos de troca

As trocas das pulseiras acontecerão em cinco pontos espalhados pela cidade, como forma de facilitar o acesso da população. Os pontos de troca estão localizados nos estacionamentos dos supermercados Nova Era (unidades da avenida das Torres, avenida Silves, avenida Torquato Tapajós e avenida Governador Amazonino Mendes – antiga Grande Circular), além da sede da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), no bairro da Compensa, que será exclusivo para trocas com garrafas PETs.

Os pontos de retirada das pulseiras funcionarão das 13h às 21h. Vale ressaltar que essa troca será dividida de acordo com os lotes sorteados: as pulseiras do 1º lote serão trocadas nos dias 28 e 29/8; as pulseiras do 2º lote, nos dias 30 e 31/8; as pulseiras do 3º lote serão trocadas nos dias 1º e 2 de setembro, e o 4º e último lote de pulseiras poderão ser trocadas nos dias 3 e 4/9.

Comprovante de inscrição

A Manauscult informa que, para realizar a troca das pulseiras, os inscritos devem levar o comprovante impresso ou digital do cadastro no site do #SouManaus, um documento oficial com foto, as 30 garrafas PETs ou o quilo de alimento não perecível com a validade vigente.

“Outro ponto importante que temos que reforçar é que no comprovante do cadastro aparece o ponto de troca escolhido pela pessoa onde a pulseira deve ser retirada. Esse local deve ser respeitado, uma vez que não serão realizadas trocas em outro ponto. As pulseiras serão individuais e válidas apenas para o dia escolhido no ato do cadastro”, afirma o diretor-presidente da ManausCult, Osvaldo Cardoso.

Redação AM POST