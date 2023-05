Prefeitura de Manaus inicia alargamento da avenida Ephigênio Salles em período noturno

Redação AM POST

Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), informa que inicia o alargamento da avenida Ephigênio Salles, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, na noite desta quinta-feira, 4/5. As obras ocorrerão das 20h às 5h30, de segunda-feira a quinta-feira, e das 20h às 4h30 na sexta-feira. Um trecho da pista central de cada um dos sentidos da via será interditado durante o horário das obras. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) acompanham toda a intervenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A obra consiste em duas etapas de serviço. A primeira é a construção de uma passarela em frente ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), a ser realizada durante o dia, para otimizar a travessia dos pedestres, atualmente, feita pela faixa de pedestres.

A segunda etapa é o alargamento da avenida, a ser realizada no período da noite, com a construção de uma nova faixa no sentido Centro/bairro, que contempla todo o trecho a partir da avenida Mário Ypiranga até a Via Láctea.

Durante o trabalho noturno, as equipes irão remover o canteiro central. A Seminf reitera que a interdição é parcial. A obra visa atender as demandas da população, melhorando o fluxo de trânsito e diminuindo o congestionamento na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por se tratar de um dos corredores viários de maior fluxo da cidade de Manaus, a prefeitura realizou um estudo para que a obra impacte o mínimo possível o tráfego. Desta forma, a obra será executada de 20 em 20 metros, sempre no horário noturno.

Os imóveis construídos ao redor do trecho a ser alargado foram avaliados e serão parcialmente desapropriados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prefeitura esclarece que os serviços de implantação da passarela em frente ao TCE ocorrem de forma paralela ao alargamento.