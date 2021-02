Prefeitura de Manaus inicia nova fase de mutirão de tapa-buracos no Riacho Doce

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou mais uma fase do mutirão de tapa-buracos nas ruas do Riacho Doce, zona Norte da capital. Na nova etapa, realizada na manhã deste sábado, 27/2, mais de 37 ruas da primeira e terceira etapas da localidade serão beneficiadas. A meta é revitalizar as 84 ruas de todo o bairro.

Continua depois da Publicidade

Dentro do cronograma determinado pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Marcos Rotta, no total, 21 ruas serão revitalizadas apenas na primeira etapa do bairro; e outras 16, onde as vias estão praticamente intrafegáveis, na terceira. As equipes de obras trabalham com recapeamento asfáltico, com previsão de conclusão para o próximo fim de semana.

Atualmente as equipes da secretaria trabalham com aproximadamente 180 servidores no local, aplicando 300 toneladas de massa asfáltica por fim de semana, com retroescavadeira, rolo compressor e caminhões executando os serviços em todas as ruas do bairro.

A ação, iniciada há três semanas, é realizada especificamente durante os fins de semana e já contemplou todas as 47 vias do Riacho Doce 2, que receberam infraestrutura total, como drenagem superficial, tapa-buraco, desobstrução de bueiros entre outros.

Continua depois da Publicidade

De acordo com Marcos Rotta, Manaus terá sempre grandes mutirões que levarão melhorias às comunidades, que serão usufruídas pelos moradores.

“Estamos realizando verdadeiros mutirões de infraestrutura básica e com isso vamos levar qualidade de vida por meio dessas obras em localidades que há tempos não recebiam as devidas atenções. O prefeito David Almeida determinou empenho e eficácia no serviço. Estamos cumprindo à risca”, concluiu Rotta.

Continua depois da Publicidade

Os trabalhos acontecem simultaneamente nas etapas 1 e 3 e visam à qualidade de vida para todos, segundo Alessandro Rodrigues, responsável pela fiscalização dos serviços que foram programados dentro das necessidades de cada área.

“Estamos mapeando os bairros que necessitam de serviços básicos mais urgentes, pois cada localidade tem prioridades específicas“, explicou.

Continua depois da Publicidade

A Prefeitura de Manaus conta sempre com a ajuda dos moradores em toda a cidade na identificação de áreas mais afetadas por problemas, para que as obras emergenciais sejam feitas de forma imediata. As solicitações podem ser realizadas pelo Instagram @seminf_manaus.

*Com informação da Assessoria de Imprensa